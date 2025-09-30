Hahó, értelmiségiek, a tévében épp Veiszer Alinda, Mihalik Enikő, Anger Zsolt és Hajdú Péter kergeti egymást őrületbe egy HírTV-s és egy akadémikus társaságában

„Én a Hajdú Pétert utálom, nekem az ő műsorai, az ő stílusa, és amit képvisel mint médiaszemélyiség vagy tévés személyiség, az tőlem nagyon nagyon távol áll. Nagyon” – elképzelhető, hogy többen is ezt gondolják, de aki ezt ki is mondta, az Péterfy Bori volt az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityjében, Az Árulókban, miután konstatálta, hogy napokig össze lesz zárva egy kastélyban Árpa Attila műsorvezetése mellett a Varga Juditnak alákérdező tévéssel és még 22 másik ismert vagy kevésbé ismert arccal.

Fotó: RTL

Ez az a reality, amiért most szégyenkezés nélkül is be lehet kapcsolni a tévét, mert bár ott van Hajdú Péter is, rajta kívül több, épkézláb mondatok megformálására képes színész és egy csillagász/akadémikus is a szemünk láttára omlik majd össze a bizalomhiány miatt. Ebben az évadban épp ők:

Fábián Anita színésznő

Hajnóczy Soma bűvész

Kádár L. Gellért a Hunyadi-sorozat főszereplője

Kiss László csillagász, akadémikus

Kiss Virág fitneszvilágbajnok

Korom Gábor kutyatréner

Krizsó Szilvia műsorvezető/kommunikációs tréner

Mészáros Nóra HírTV-s műsorvezető

Mihalik Enikő modell

Péterfy Bori színész/énekes

Puskás-Dallos Péter énekes/műsorvezető

Török Ádám humorista

Trill Beatrix színésznő

Ács Fruzsina humorista

Anger Zsolt színész

Ceglédi Zoltán politikai elemző

Hajdú Péter műsorvezető

Józan László színész

Sárközi Ákos séf

Schoblocher Barbara énekesnő

Szinetár Dóra színésznő

Torghelle Sándor volt focista

Veiszer Alinda riporter

Wolf Kati énekesnő

A fenti listát és Péterfy Bori első őszinte kirohanását látva kicsit úgy tűnik, mintha a műsorkészítők az alapból is várható kiborulásokon túl klassz kis konfliktusok születését is vágyták. Főleg hogy a háziúr szerepében játékot vezető Árpa Attila azonnal Hajdú Pétert, Péterfy Borit és a kutyatréner Korom Gábort választotta ki gyilkosnak. Péterfy közölte is, hogy „nem örült”, és ha korábban bárki azt mondta volna neki, hogy ő „Hajdú Péterrel szövetségben, valamit együtt csinál”, biztosan azt mondta volna, hogy „kizárt”.

Márpedig most ez a feladat, mert ez a játék továbbra is olyan, mint egy élőszereplős Cluedo: bezárnak egy kastélyba két tucat embert, akik közül titokban kiválasztanak pár gyilkost, akiknek minden éjjel meg kell ölniük – ki kell szavazniuk – valakit, a többieknek pedig le kell leplezni őket.

Ennek köszönhetően már a nulladik perctől kezdve teljesen alap volt mindenkinél a bizalomhiány, a gyilkosok kiválasztása után pedig mindenki mindenkit gyanakodva méregetett. Persze azt gondolhatnánk, hogy miután viszonylag ismert emberekről van szó, így a legtöbb játékosnak van már némi fogalma a másikról, de ez sem feltétlenül igaz. Szinetár Dórától például végre megkérdezte valaki, hogy kicsoda, Kiss László az első percekben találta be őt: „Helló, én csillagász vagyok. Te?” De Ceglédi Zoltántól is megkérdezte Schoblocher Barbara, hogy ő amúgy kicsoda és mit csinál, a Hunyadi főszerepét alakító Kádár L. Gellértet pedig lazán Ágostonnak nevezte a kutyatréner Kormos Gábor.

Fotó: RTL

Utóbbi és Hajdú Péter között már az első nap kialakult némi feszkó, Hajdú közölte is, hogy szerinte a kutyatréner a legnagyobb kakukktojás a műsorban – „állatokkal suttog, mit várjak tőle?” –, volt is nagy csodálkozás, miután este megtudták, hogy mindketten gyilkosok és össze kell játszaniuk. Hajdú egyébként nagyon magabiztosan mondta, hogy ezt a játékot neki találták ki, mert „több száz interjút” készített, és emiatt szerinte pontosan tudja, hogyan kell bánni az emberekkel. Ennek ellenére a tévés már az első adásban káoszolt, összefüggéstelenül és értelmetlenül magyarázkodott, amivel gyorsan gyanúba is keverte magát, de legalább kiderült róla, hogy nagyon látványos, amikor hazudni próbál.

Az Árulók korábbi évadaiból kiindulva az összeomlásokra általában pár napot várni kell, itt azonban már az első rész végén volt egy kis pityergés, miután betoltak a játékosok arcába öt koporsót, és közölték velük, hogy az első éjjel „öt mártír” közül választják majd ki áldozatukat a gyilkosok. Az öt mártír közül az elsőnek önként kellett jelentkeznie, Mihalik Enikő azonnal feltette a kezét, majd gyorsan magába is roskadt és végül pityergett is, mikor kiderült, hogy a következő „mártírt” már neki kell kiválasztani. Puskás Petit választotta, ő Hajdú Pétert, aki a kutyatrénert hívta oda maga mellé, aki meg Ceglédi Zoltánt. Így sikerült az öt mártír közé rögtön két gyilkost is beválogatni, aminek az lett a vége, hogy – itt most SPOILER következik, szóval akik a második részt még nem látták, semmiképp se olvassanak tovább – az esti „konklávén” a gyilkosok gyorsan hazaküldték Ceglédit.

Ceglédi Zoltán Fotó: RTL

Ezt a húzást másnap reggel Árpa Attila úgy kommentálta: „Fogadjuk el, hogy Zoltán távozásával talán enyhén csökken az értelmiségi átlagszint ebben a teremben.”

Veiszer Alinda és a HírTV-s műsorvezető egyelőre nem kötött szövetséget, de Hajdú Péter és a csillagász Kiss László már az első részben nagyon egymása találtak, ahogy Anger Zsolt is jókat nevetgélt Török Ádámmal utóbb fotóját nézegetve: „Most nem tagadhatod, hogy Matolcsy-família...” – mondta Anger a humoristának. „Az összes műsorom Matolcsyval kezdődik és Schmidt Máriával végződik – válaszolta erre Török, akinek fotóját az alábbi képen a középső sorban, balról a harmadik helyen lehet megtekinteni:

Fotó: RTL

Mármint:

Fotó: RTL

Aki soha nem tudta elképzelni, milyen, amikor Veiszer Alinda és Hajdú Péter sakkoznak, nyugodtan kapcsolja be a tévét hétköznap esténként, itt most kivételesen olyanokat is lehet nézni, akik nagy valószínűséggel tudják, ki írta a Rómeó és Júliát.