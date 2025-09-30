Lemond a Spotify alapítója, Daniel Ek a vezérigazgatói posztjáról

A Spotify kedden közölte, hogy alapítója, Daniel Ek lemond vezérigazgatói tisztségéről, és a továbbiakban ügyvezető elnökként folytatja munkáját – írja a Guardian.

Fotó: TORU YAMANAKA/AFP

A streamingóriás bejelentette, hogy Eket két helyettese váltja: Gustav Söderström termék- és technológiai vezérigazgató-helyettes, valamint Alex Norström üzleti vezérigazgató-helyettes. A két vezető, akik jelenleg is társ-elnöki pozíciót töltenek be, 2026. január 1-től válnak társigazgatóvá.

A Spotify közleményében hangsúlyozta, hogy a változás „formálisan is rögzíti” azt a működési modellt, ami 2023 óta érvényben van azaz, hogy Söderström és Norström irányítja a stratégiai fejlesztést és a napi működés lebonyolítását. Ek elmondta, hogy a napi irányítás és a stratégiai döntések nagy részét már korábban átadta a két vezetőnek. „Ez a változás egyszerűen csak a címeket igazítja ahhoz, ahogyan már most is dolgozunk” – fogalmazott. Ügyvezető elnökként Ek azt tervezi, hogy a Spotify „hosszú távú ívén” dolgozik majd.

A bejelentést követő online kérdezz-felelek során Ek kiemelte: új pozíciója nem lesz pusztán ceremoniális, mint ahogyan azt egyes amerikai befektetők gondolhatnák.

Elmondása szerint Európában az ügyvezető elnök rendszerint „nagyon aktívan részt vesz a vállalat működésében”, és bizonyos kulcsszereplők – például kormányok – felé képviseli a céget. Ek szerint a Spotify előtt továbbra is jelentős növekedési lehetőségek állnak, különösen olyan régiókban, ahol a streaming még nem terjedt el széles körben, például Ázsiában és Afrikában. Emellett az új technológiákban, köztük a mesterséges intelligenciában is hatalmas potenciált lát.

Ek közel húsz éve alapította a Spotifyt, ami azóta alapjaiban formálta át a zeneipart, és megnyitotta az utat a modern streaming előtt. Ma a Spotify több mint 700 millió előfizetővel rendelkezik, zenei könyvtárában pedig több mint 100 millió dal, 7 millió podcast és 350 ezer hangoskönyv található.