Orbán Tusknak: Lehet, hogy ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem

„Kedves @donaldtusk,

Lehet, hogy ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!”

Így reagált Orbán Viktor az X-en arra, hogy a Varsói Biztonsági Fórumon – ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz légi fenyegetésekkel szembeni közös európai pajzs létrehozását sürgette – Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Tusk lengyel kormányfő a Globsec biztonságpolitikai fórumon Pozsonyban 2014. május 15-én. Fotó: Burger Barna/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

„Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” – mondta Tusk, és a konfliktust egy visszatérő törekvés részeként írta le, aminek a célja „a nemzetek leigázása, az egyének szabadságának elrablása, valamint az autoritarianizmus, a despotizmus, a kegyetlenség és az emberi jogok leépítésének győzelme”. Tusk arra is figyelmeztetett, hogy repedések keletkezhetnek a transzatlanti közösségben.

„Ne azt kérdezzük, hogyan lehet teljes egységet fenntartani, vagy hogyan győzhetjük meg például amerikai barátainkat, hogy nagyobb és tartósabb elköteleződést vállaljanak az ukrán ügyben”, ehelyett Európa prioritásának kell lennie bebizonyítani, hogy képes önállóan is hatékonyan cselekedni – mondta Tusk.