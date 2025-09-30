Sok-sok csillag egy szobában – a világ minden tájáról hazarángatott tábornokoknak tartott MAGA-gyorstalpalót az amerikai védelmi miniszter

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Pete Hegseth védelmi miniszter múlt héten meglepetésszerűen személyes találkozóra rendelt egy virginiai katonai bázisra több mint 800 amerikai tábornokot. A parancs az egycsillagos tábornokoknál magasabb rangúakra, valamint szenior tanácsadóikra vonatkozott.

Mivel senki sem tudta, miről lesz szó a példa nélküli eseményen, tömeges kirúgástól a hitleri hűségeskü trumpista újrajátszásáig mindenféle elmélet elterjedt arról, hogy mi történhet.

A Pentagon előzetesen annyit közölt, hogy Hegseth „ezt a találkozót arra fogja felhasználni, hogy a Védelmi Minisztérium legmagasabb rangú tisztjeinek ismertesse a minisztériummal kapcsolatos szándékait”, beleértve az új „katonai fizikai alkalmassági követelményekre és több más érdeklődési területre” vonatkozó iránymutatást. Mivel Hegseth már jó néhány katonai vezetőt menesztett, katonai körökben keltett némi feszültséget az ismeretlen célú „összetartás”.

Az eseményen végül a Ted Talk-szerű beszédet tartó védelmi miniszter után Donald Trump is felszólalt, és Joe Bidentől kezdve a CNN-ig a kedvenc témáiról beszélt, különösebb összefüggések nélkül.

Sok-sok csillag egy szobában

A hadsereg legmagasabb rendfokozatot viselő parancsnokai és a fegyvernemek vezetői évente legalább kétszer találkoznak Washingtonban, általában munkavacsorát is tartva az elnökkel. Azonban most nemcsak őket, hanem egycsillagostól felfelé az összes tábornokot és az ő szenior tanácsadóikat is Virginiába rendelték a világ minden tájáról, sokukat aktív konfliktuszónából utaztattak az USA-ba. Ilyenre emberemlékezet óta nem volt példa, már csak azért sem, mert a Pentagonnak rendelkezésére állnak az elképzelhetetlen pénzekből kifejlesztett, jól működő és biztonságos kommunikációs csatornák, ahol mindent meg lehet beszélni. Igaz, akkor nem készülhetnek olyan képek, amin az extévés védelmi miniszter vizálisan gondosan megkoreografált gigantikus amerikai zászlók előtt magyarázza díszegyenruhás tábornokok százainak, merre van az előre, és milyen is az igazi harcos ethosz.

Amerikai tábornokok minisztert hallgatnak lelkesen Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Pete Hegseth, aki a Fox News műsorvezetőjéből lett az Egyesült Államok talán legalkalmatlanabb hadügyminisztere, abszolút MAGA-kompatibilis, TED Talk jellegű beszédet tartott az őt rezzenéstelenül hallgató tábornokok előtt. Többek közt arról beszélt, hogy az amerikai hadseregben a katonáknak a fizikai felmérőkön a „legmagasabb férfi szintet” kell teljesíteniük, elismerve, hogy ez bizonyos nőket kizárhat a szolgálatból. „A követelményeknek egységeseknek, nemtől függetlennek és magasnak kell lenniük” – mondta, majd megismételte elképzelését a Pentagon „harcos ethoszáról”, amelynek része lenne a félévente kötelező fizikai felmérő, valamint bizonyos magassági és testsúly-előírások teljesítése. De ostorozta kicsit a túlsúlyos katonákat, a szakállakat és a harcoló nőket is.

Hegseth beszédének nagy részében az amerikai hadsereg kultúrájára, a kiképzésre, a vezetésre és a „több évtizedes hanyatlás kijavítására” fókuszált, és ebbe beleértette a DEI-programokat (sokszínűség, egyenlőség és befogadás) is. Elmondása szerint a tiszteket „a klímaváltozás körüli figyelemelterelések”, a „woke-szemét” és az attól való félelem gyengítette meg, hogy „toxikus” vezetőnek bélyegzik őket. Megígérte, hogy véget vet annak, amit ő „társadalmi igazságossági, politikailag korrekt és mérgező ideológiai szemétnek” nevezett.

„Nem akarom, hogy a fiam olyan katonák mellett szolgáljon, akik nincsenek formában, vagy olyan harci egységekben, ahol nők vannak, akik nem tudják teljesíteni ugyanazokat a fizikai követelményeket, mint a férfiak” – mondta.

Végül Hegseth lényegében közölte a hadsereg vezetőivel, hogy aki nem ért egyet az általa elmondottakkal, az nyugodtan leszerelhet, és újabb kirúgásokat lengetett be, pontosabban megígérte, hogy „lesznek még változások a vezetésben”.