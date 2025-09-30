Szakmaiatlan AI-használat miatt rúgták ki az ATV két munkatársát

Két online szerkesztőjétől is megvált az ATV, miután a csatorna a parlament őszi ülésének első napján már reggel lehozta Orbán Viktor beszédét, amit a miniszterelnök csak délután mondott el – erősítette meg az ATV a Telex értesüléseit.

Az ügy előzménye, hogy szeptember 22-én 9:09-kor megjelent az atv.hu-n egy cikk, ami Orbán parlamenti beszédét szemlézte, csakhogy a kormányfő csak 13 órakor mondta el a beszédét. A cikket délelőtt 11:30-kor úgy módosították, hogy az már kizárólag Orbán Facebook-bejegyzésére hivatkozik, az „elhangzott” parlamenti beszéd elemei pedig kimaradtak.

A csatorna a Telex kérdésére azt írta, a szerkesztőség súlyos szakmai hibát követett el, és ennek következményei lesznek. Az ATV most a Telexnek azt írta: „Az ATV belső vizsgálata nyomán két munkatárs távozott az intézménytől, de az események nem úgy történtek, ahogyan a sajtóban megjelent tegnap este.”

Az AFP újságírója AI-val manipulált videót elemez 2019. január 25-én Washingtonban. Fotó: Alexandra Robinson/AFP

Azt írják: „Az atv.hu egyik újságírója a mesterséges intelligencia szakmaiatlan használata miatt, a lap ügyeletes szerkesztője passzív magatartás, vagyis mulasztás vétsége miatt lett felelősségre vonva. Mindketten elismerték hibájukat, és távoztak az intézménytől.” Egy tisztázó kérdésre az ATV közölte, hogy „nem elfogadottak a mesterséges intelligenciával írt szövegek, emiatt is távozott a kolléga”.