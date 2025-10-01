A demokraták is kockáztatnak a kormányzati leállással, közben Trump tömeges kirúgásokkal fenyegetőzik

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Washingtoni idő szerint kedd éjfélkor leállt az amerikai szövetségi kormány, hét év után először, mivel a kormányzó republikánusok és az ellenzéki demokraták nem tudtak megállapodni a következő fiskális évre vonatkozó állami költségvetés finanszírozásáról.

A két nagy párt képviselői az utolsó pillanatig nyújtottak be módosító javaslatokat, ezek elfogadása esetén el lehetett volna kerülni a leállást, de aztán kölcsönösen leszavazták egymás felvetéseit. Előzetes becslések szerint 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek most fizetetlen szabadságra, számos közszolgáltatás leállhat vagy csak korlátozottan működhet, és összességében jelentős kár érheti az amerikai gazdaságot: egyrészt a leállás visszafogja a teljesítményt, másrészt a fontos állami statisztikai adatok sem fognak időben frissülni, ami a befektetők számára okozhat bizonytalanságot.

Kormányzati leállásra volt már példa az Egyesült Államokban, így az alapvető forgatókönyv ismert: a szövetségi kormány ilyenkor leállítja az összes, nem nélkülözhetetlen szolgáltatást, de bezár számos állami fenntartású intézmény is, például a nemzeti parkok. A Financial Times a Congressional Budget Office független hivatal becslését idézi, eszerint a leállás napi 400 millió dolláros költséggel járhat. És bár rengetegen lesznek szabadságolva, a nélkülözhetetlennek ítélt állami alkalmazottaknak, például a katonáknak és a szövetségi rendfenntartó erők tagjainak dolgozniuk kell, miközben vannak köztük, akik csak később, az újraindulás után kapnak fizetést.

Kényszerszabadságok helyett kirúgások

A korábbi állami leállásokhoz képest jelentős különbség, hogy most egészen más szemléletű vezetés van a Fehér Házban, Trump és környezete pedig többször megüzente az elmúlt hetekben, hogy ha nem sikerül megállapodni a következő évi költségvetésről, akkor a szövetségi alkalmazottak tömeges kirúgása következhet. Februárban hosszabban írtunk Russell Voughtról, akit Trump második ciklusában a közigazgatásban rendkívül fontos szerepet betöltő Gazdálkodási és Költségvetési Hivatal élére neveztek ki, és aki ismert ellensége az államnak, így minden alkalmat igyekszik megragadni, hogy ott nyessen vissza belőle, ahol csak tud. A hivatala múlt héten ki is küldött egy körlevelet a szövetségi ügynökségeknek, hogy ha lesz leállás, tekintsenek rá lehetőségként, hogy csökkentsék az állományukat. Trump maga is megüzente, ha jön a leállás, jönnek a tömeges kirúgások is, és sok ember lesz ebben érintett.

