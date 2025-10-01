Arató felkérdezte Semjént, hogy honnan vette, hogy tíz éve nyomoz a rendőrség a Szőlő utcai ügyben

Továbbra sem ad magyarázatot Semjén Zsolt arra, hogy parlamenti felszólalásában miért mondta azt, hogy

„a rendőrség tíz éve vizsgálja az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik.”

A DK-s Arató Gergely írásban kérte a miniszterelnök-helyettest, hogy nyilatkozzon,

„a parlamenti ülésen elhangzott állítása („a rendőrség 10 éve vizsgálja az ügyet”)

vagy a Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfóján tett kijelentése („a konkrét Szőlő utcai ügyet nem vizsgálja tíz éve a rendőrség, ott valami félreértés van”) közül melyik felel meg a valóságnak?”

„A kérdéseivel kapcsolatos egyenes és őszinte válasz az, hogy a hazugságnak és a rágalmazásnak a Demokratikus Koalíció potitikájában és személy szerint az Ön megszólalásaiban semmilyen határa és korlátja nincs”

- válaszolta Semjén.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Semjén az őszi ülésszak nyitóülésén azt mondta, hogy

„Megismétlem még egyszer: soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. A rendőrség tíz éve vizsgálja az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik.”

Arról, hogy ha valóban tíz éve folyik nyomozás, hogyan maradhatott a helyén az igazgató, megkérdeztük a kormányinfón Gulyás Gergelyt, aki azt válaszolta, hogy

a konkrét, Szőlő utcai ügyet nem vizsgálja tíz éve a rendőrség, ebben félreértés van. Hogy akkor miért állította ezt Semjén, azt Gulyás elintézte azzal, hogy "megnézném Semjén Zsolt eredeti nyilatkozatát", majd megismételte, hogy a Szőlő utcában nincs 10 éve eljárás, ez tény.

Később a hvg újságírója is megpróbálta tisztázni a „tíz év" állítást, végül Gulyás arra jutott, hogy nincs olyan nyomozás ezekben az ügyekben, még a Kuslits-interjú állításai ügyében sem, ami 10 éve tart, és Semjén lehet, hogy az újságokban olvasta ezt a bizonyos 10 évet.