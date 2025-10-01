Az abonyi önkormányzat szabályozná, hogy hányan élhetnek egy lakásban

Abony Város önkormányzata megtárgyalta a helyi önazonosság védelméről szóló koncepciót, erről a város Facebook-oldalán tettek közzé tájékoztatást, ami szerint „mértékletes betelepülési hozzájárulás”-hoz kötnék azokat, akik Abonyba költöznének, illetve „négyzetméter nagyság” szerint korlátoznák az egy lakásba beköltözők számát „a visszaélések elkerülése” érdekében.

Ezek mellett óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást kérnének a családoktól a kiskorúak esetében.

Közölték, hogy a rendelettervezet előkészítése a következő ülésre megkezdődik, de a folyamatba majd bevonnák a lakosságot is. Pető Zsolt polgármester szerint „a rendelet célja nem az elzárkózás, hanem közösségünk értékeinek, rendjének és identitásának megőrzése. Fontosnak tartjuk, hogy az Abonyiak véleménye a további előkészítő munkában is érvényesüljön”.

Hogy az Abonyba költözőknek mennyit kell fizetniük, egyelőre nem közölték, de van olyan település, ahol október 1-től 1,5 millió forint a betelepülési hozzájárulás ingatlanvásárlás esetén.

