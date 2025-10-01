Az egészségügyi államtitkár szerint azokból lettek háziorvosok, akik máshová kevésnek bizonyultak

„Elvárjuk, hogy az államtitkár kijelentését haladéktalanul pontosítsa, kérjen nyilvánosan bocsánatot a háziorvosoktól,” írja a Magyar Orvosi Kamara Elnöksége, miután Takács Péter az Ultrahang keddi adásában többek közt arról beszélt, hogy könnyű a mindenkori kormányokra kenni, hogy egy több a betöltetlen háziorvosi praxis,

„de azért egy kicsit az orvos szakma is legyen önkritikus. Tehát a háziorvos, az egy maradék elven választódott ki az egyetem után. Az ment háziorvosnak, aki máshova klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog. (...) Meg inkább, hogy is mondjam, valahogy a háziorvosi szakma presztízse az nagyon lesüllyedt az elmúlt két-három évtizedben.”

A kamara szerint Takács kijelentése „nem felel meg a valóságnak, súlyosan sérti a magyar háziorvosok emberi és szakmai méltóságát.”

„Ha az egészségügyi államtitkárnak ez a véleménye az egészségügyi rendszer alapját biztosító kollégákról, az súlyos tájékozatlanságot jelez,”

figyelmeztetnek. A MOK elnöksége szerint Takács „egyik legfontosabb feladata lett volna 2022 óta az alapellátás leépülésének megállítása. Ez nemhogy nem sikerült, de a betöltetlen körzetek száma az ő irányítása alatt 600-ról 1000-re nőtt.”

„Egyre mélyebbre süllyed a tisztelt Elnökség! A műsorban éppen arról beszéltem, hogy több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel a Kamara is egyetért).Mivel a Magyar Orvosi Kamara vezetése már nem is leplezi, hogy - akár álhírek gyártása árán is - tiszás propagandát tol, javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést,”

- kommentálta az MOK Facebook-posztja alá az államtitkár.