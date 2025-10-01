Elhunyt Elek Judit Kossuth-díjas filmrendező

Hosszas betegség után elhunyt Elek Judit, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, tudatta fia, novemberben 10-én lett volna 88 éves. Karrierje dramaturgként indult a Budapest Filmstúdióban, miután elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendezői szakát. A Balázs Béla Stúdió alapító tagja. 1963-as Találkozás című fikciós dokumentumfilmjét Jancsó Miklóssal készítette, az 1967-es Meddig él az ember? című alkotása bekerült a cannes-i versenybe. Első játékfilmje az 1969-ben rendezett Sziget a szárazföldön volt. Forgatókönyvíróként a Móricz Zsigmond regénye alapján írt Árvácskát jegyzi.