Feljelentette a Magyar Nemzeti Bank a nevében telefonáló csalót

A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a nyomozó hatóságnál egy, a nevével visszaélő telefonos csaló ellen. A bűnöző a jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonált egy banki ügyfélnek, azt jelezve, hogy kibertámadás miatt haladéktalanul egy „biztonsági számlára” kell átutalnia a bankszámláján lévő megtakarításokat. Egy számítógépes kémprogramot is letöltethetett az áldozattal, amivel át tudta venni az irányítást a számítógépe felett. Ezután a csaló a saját számlájára utalta az ügyfél pénzét.

Ahogy az MNB is írja közleményében, ők soha semmilyen ürüggyel nem kérik el az ügyfelektől telefonos, elektronikus úton azok bizalmas bankszámla- vagy kártyaadataikat, nem kérik őket pénzük elutalására, illetve nem töltetnek le velük „vírusvédő” programokat – a valóságban kémprogramokat – sem.

Azt írják, hogy ilyen telefonhívásnál érdemes pontosító kérdéseket feltenni, gyanú esetén megszakítani a kapcsolatot és az ügyfél saját bankja, illetve az MNB ügyfélszolgálatán érdeklődni.

Szerintük az is azonnali gyanúra adhat okot az is, ha a telefonáló sürgető vagy fenyegető hangnemet használ. Ehhez hozzáteszik, hogy ha valaki mégis megadta bizalmas azonosítóit, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának és a rendőrségnek.