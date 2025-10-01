Fideszes képviselő: Megdöbbentő, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa

„Soha nem kedveltem Semjén Zsoltot” - kezdte Facebook-posztját Junghausz Rajmund. Az újbudai fideszes önkormányzati képviselő, aki maga is hat évet töltött az Őrmezei Gyermekotthonban, megdöbbent a KDNP elnökének kijelentésén, ami szerint nem ismeri a gyermekvédelmi világot és soha nem járt ilyen intézményben.

„Megdöbbentő számomra, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa. Ahogyan az is, hogy a 26 perces adásban sem szánt rájuk egy gondolatot sem. Pedig bőven lenne feladat. A gyermekotthonok és a javítóintézetek világa most is szörnyű,”

- írja. Hozzátette: kötelezővé tenné „az országgyűlési képviselők és a kormánytagok számára is, hogy személyesen ismerjék meg ezeket a terhelt intézményeket és az ott élő növendékeket, mielőtt elfogadják hazánk soron következő költségvetését.” A fideszes politikus kijelentette: