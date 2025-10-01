Fővárosi Törvényszék: Nem idézünk pártállami időket

Közleményt adott ki Fővárosi Törvényszék annak kapcsán, hogy a bíróság első fokon az Indexnek adott igazat a Tisza Párt által indított a sajtó-helyreigazítási perben. Magyar Péter az ítéletet botrányosnak és a „jogállam totális megcsúfolásának” nevezte, azt írta, „az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatva, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet”.

A Törvényszék szerint mivel elsőfokú ítélet született, az „egyet nem értő peres fél az eljárásjogi törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet”, a döntéssel kapcsolatos véleményét pedig bárki kifejezheti a sajtóban vagy a közösségi médiában. „Sajnálatos módon a peres felek, közülük is jellemzően a pervesztes felek – érték- és/vagy érdekorientációjuktól függően – gyakorta gondolják és/vagy nyilatkozzák azt, hogy az ügyükben eljáró bíró velük szemben elfogult volt, sőt mi több: az egész igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét megkérdőjelezik.

A Fővárosi Törvényszék határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják, tárgyalás előtt meghozott ítéletről szólnak és a pártállami időket idéző eljárást emlegetnek, azaz a bíróságokba vetett bizalom csorbítására alkalmasak”

– írták, hozzátéve, hogy a bíró „a – demokratikus jogrendszerben biztosított – függetlensége keretei között” hozott döntést. Azzal zárták: „A továbbiakban is irányadónak tekintjük a bírósági szervezetrendszer által számtalan hasonló esetet követően megfogalmazott azon kijelentést, miszerint: az ítéletek nyilvános kritikájának helye van, de mindenkor csak a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos keretei között”.

A pert az augusztusban megjelent Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt című cikk miatt indította. Ebben a lap hosszan részletezi, hogy a „háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék”, és azt is leírják, hogy: „Már az átlagos jövedelemmel rendelkezők is több adót fizetnének”. Mindennek alátámasztására egy nyomtatott A4-es lap fotóját mutatják, amin sem fejléc, sem pecsét, de még aláírás sincs, csak annyi, hogy a Tisza párt vezetőségének készítette a Gazdasági Kabinet.

Erre a cikkre ugrott rá aztán kormány és a médiája: hetek óta tartó online és plakátkampányt építettek arra, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén adót emelne. Az aktuális nemzeti konzultáció témája az adóemelés lesz, és maga Orbán Viktor is „Tisza-adóról” beszél. A cikk megjelenése óta a Tisza többször is közölte, hogy az Index által bemutatott dokumentumhoz semmi köze a pártnak, annak szerzője nem a Tisza szakértője. Az Index-cikk megjelenése után pár nappal már részletesen beszélt adóterveiről Magyar Péter.

A lap a bíróságon azzal érvelt, hogy a cikkük valójában nem a Tisza Pártról, hanem a Tisza Gazdasági Kabinetje és szakértője által megfogalmazott tervekről szólt. Azt állították, ők csak véleményt közöltek, amit az is alátámaszt, hogy a címben azt írták, adóemelésre készülhet a Tisza Párt, nem pedig azt, hogy arra is készül. A bíróság elfogadta az érvelést. Az ítélet még nem jogerős, a 444 korábban úgy értesült, a Tisza beadja a fellebbezését.