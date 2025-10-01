Háborús veszélyhelyzetben választhatunk tavasszal

Szeptember utolsó napján Semjén Zsolt benyújtotta törvényjavaslatát „a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról”. Vagyis ismét meghosszabbítják újabb 180 nappal a háborús veszélyhelyzetet, most 2026. május 13-ig, ami azt jelenti, hogy jövő áprilisban háborús veszélyhelyzetben választhatunk majd.

Utoljára tavasszal hosszabbítottak november 14-ig.

A háborús veszélyhelyzet 2022 májusa óta tart, ezzel Orbán Viktor felhatalmazást kapott arra, hogy olyan rendeleteket alkosson, amikkel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Ezzel az éppen kifutó járványügyi veszélyhelyzetet váltották fel, vagyis több mint öt éve rendkívüli jogrendben élünk.