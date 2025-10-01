Kádár alatt, puccs előtt

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a tegnapi nap legfontosabb cikkeivel. Másfajta hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.

Iskoláik után a hajléktalanellátást is el akarják venni Iványi Gáboréktól. „Ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből” – mondja a MET vezető lelkésze, aki szerint még a Kádár-rendszerben sem üldözték ennyire az embert. És talán nem is loptak ennyire. SZDSZ, bosszúállás és a Hit Gyülekezete, mint kalózhajó. Iványi volt az, aki Orbán Viktor gyerekeit keresztelte, de most már a kárhozatra figyelmezteti a miniszterelnököt.

Bár az önkormányzatoknak köze nincs az SZJA-hoz, a győri Fidesz úgy érezte, el kell, hogy ítéljék a Tisza állítólagos adóemelését. Lázár János szerint Magyar Péter személyesen intézte el, hogy a MÁV ne kapja meg az 1 milliárd eurós hitelt, a Tisza elnöke szerint a miniszter „végleg meghibbant”. Orbán kirakott egy videót arról, hogy a várból lő egy bombagólt az AI-Magyar Péternek, aki erre sírva omlik össze. 25 évet dolgozott Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalatánál az a Tanács Zoltán, aki mostantól a Tisza Pártnál folytatja tanácsadói tevékenységét.

Hír volt még itthon, hogy a dolgozók testi épségét is veszélyeztető hiányosságok miatt 60 millióra büntették a Woltot; Balásy Gyula cége a szerződés alapján mindössze két nap alatt szervezte meg az 1500 fős Tranzit Fesztivált; Nagy Márton köre pedig behálózta az államot: 34 cégtől 8,2 milliárdos megbízást szedtek össze. A TV2 vezére, egyben az Index tulajdonosa, valamint Mészáros emberei és egyetemi vezetők is egy kört alkotó digitális polgárok lettek.

Hahó, értelmiségiek, a tévében épp Veiszer Alinda, Mihalik Enikő, Anger Zsolt és Hajdú Péter kergeti egymást őrületbe egy HírTV-s és egy akadémikus társaságában!

Külföld

A tévésből lett amerikai védelmi miniszter úgy érezte, itt az ideje, hogy feltüzelje az amerikai toptábornokokat. Ezért Quanticóba utaztatta mind a nyolcszázat, hiába dolgozott többjük épp aktív konfliktuszónában. A különös hangú eseményen Donald Trump is fellépett, aki nagyjából azt az összefüggéstelen dumát tolta, amit megszoktunk tőle.

Trump a keddi napot az emberi civilizáció nagy napjának kiáltotta ki, amely „örök békét hozhat a Közel-Keletre”. Nyilván túloz, de a gázai háború befejezésére irányuló terv nem lebecsülendő fejlemény. Benjamin Netanjahu már el is fogadta az egyezményt, amely alapján az izraeli hadsereg befagyasztaná a frontvonalakat – a Hamász három-négy napot kapott Trumptól.

Trump vámot vetett ki a bútorokra és a fűrészárura, mert szerinte az importjuk aláássa a nemzetbiztonságot.

Hazatoloncolt száz iránit az amerikai kormány.

Miután Trump lamentált, adjon-e Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, az orosz katonai vezetés egyszerre próbálta meg bagatellizálni az ügyet, és riogatott eszkalációval. Az orosz kormány bejelentette, hogy szerinte Odessza csatlakozni akar Oroszországhoz, Ursula von der Leyen pedig határozott, közös fellépéssel reagálna az orosz drónbetörésekre. Orbán azt posztolta, bár lehet a lengyelek szerint ők háborúban állnak az oroszokkal, Magyarország nem.

Az elmúlt hónapok ázsiai kormány- és elitellenes tüntetéseinek volt egy közös szimbóluma, ami nagyban köszönhető annak, hogy ezeket a megmozdulásokat Z generációs fiatalok szervezték. Indonéziától kezdve a Fülöp-szigeteken át egészen a lángoló nepáli parlamentig lengett a szalmakalapos koponyát ábrázoló zászló, amely a One Piece című animéből vált a szabadság jelképévé. A tüntetések miatt Madagaszkár elnöke bejelentette, hogy feloszlatja a kormányát.

Film

Az év filmjeként harangozták be Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című munkáját, és a rendező képes is meglepetést okozni. Egyelőre úgy fest, mindenki szereti. Vajon nekünk hogy tetszett?