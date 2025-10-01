Közel hetvenen meghaltak egy hatalmas földrengésben a Fülöp-szigeteken

Kedd este 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, a halálos áldozatok száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkezett jelentés – írja az MTI.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet kezdetben 6,7-esnek jelezte a rengést, majd 6,9-esre módosította. A rengés helyi idő szerint 21 óra 59 perckor történt, körülbelül 5-10 kilométer mélyen, 19 kilométerre északkeletre Bogo várostól. Több utórengést is regisztráltak, a legerősebb 6-os magnitúdójú volt. Szökőárfenyegetés nem alakult ki.

A földrengés az úgynevezett Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében történt, ami kiemelten veszélyes a szeizmikus és vulkáni aktivitás miatt. A regionális katasztrófavédelmi iroda jelentése szerint a legtöbben Bogo városában, illetve az epicentrum közelében vesztették életüket.

Fotó: ALAN TANGCAWAN/AFP

A katasztrófavédelem és az állami szervek teljes erőbedobással folytatják a mentési, rehabilitációs munkát. A központi Cebu tartomány helyi vezetése katasztrófahelyzetet hirdetett, ami lehetővé teszi a gyors kormányzati és önkormányzati beavatkozást, segélyalapok felszabadítását, valamint az alapvető árucikkek árának befagyasztását a károsultak védelme érdekében. A Fülöp-szigeteki kormányzat és az elnök, Ferdinand Marcos Jr. biztosította a lakosságot a gyors segítségnyújtásról, és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjai felé.