L. Simon Lászlót lelőtték a tatárok Esztergomnál

Az eredeti tervek szerint a Fidesz kultúrpolitikusa is feltűnt volna az 1242 – A Nyugat kapujában című magyar–mongol–angol filmben, ami azt mutatja be, hogyan védték Esztergom várát Batu kán seregeivel szemben a magyarok. Azonban L. Simon László szerda reggel arról a szomorú hírről számolt be, hogy az ő jelenete nem került be a végső verzióba.

„Én még nem láttam az alkotást, de a hírek szerint szinte minden olyan jelenetet kivágtak, amelyeknél költséges utómunkára, VFX-re lett volna szükség. Így azt a jelenetet is, amikor egy nyílzáporban meghalok, pedig még a kaszkadőröktől is dicséretet kaptam” – írta a miniszteri biztos, aki a megosztott képek alapján hatalmasat alakított a kapunál kiabáló ember tragikus szerepében.

A film forgatása 2023 februárjáig tartott, az Átlátszó akkori összesítése szerint a Nemzeti Filmintézet összesen bő 2,5 milliárdnyi közpénzt adott rá, a teljes költségvetés pedig meghaladta a 3,7 milliárdot. A lap két éve arról írt, hogy a forgatás után akadoztak az utómunkák, ugyanis az alvállalkozók nem kapták meg időben a pénzüket, értesülésük szerint volt cég, aminek százmillió forinttal tartoztak. Most L. Simon beszámolója is arra utal, hogy a költségesebb vizuális effektekre nem maradt forrás, ezért kellett megfosztani a nézőket a volt államtitkár jelenetétől.

Az 1242 – A Nyugat kapujábant október 2-án mutatják be a mozikban.