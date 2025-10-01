Leállt az amerikai kormányzat

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Washingtoni idő szerint éjfélkor leállt az amerikai kormányzat, miután a Szenátus nem fogadta el az utolsó pillanatban előterjesztett finanszírozási törvényjavaslatot. A leállás azt jelenti, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény és program leáll, az alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldik. Ez az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket, például a hadsereget nem érinti. Mindkét párt vezetői — nyilvánosan és a színfalak mögött is — határozottan állítják, hogy nem ők felelősek a finanszírozási válságért. Bár a demokraták kisebbségben vannak mindkét kamarában, a republikánusoknak a Szenátusban mégis szükségük van néhány demokrata támogatására ahhoz, hogy átmenjen a költségvetési törvényjavaslat.

Fotó: YASIN OZTURK/Anadolu via AFP

A republikánusok szerint a demokratáknak egyszerűen bele kellene egyezniük abba, hogy a jelenlegi költségvetést további hét hétre meghosszabbítsák. A demokraták viszont csak komoly engedmények fejében hajlandók hozzájárulni bármiféle finanszírozási javaslat elfogadásához. A Szenátus várhatóan újra szavazni fog a republikánus finanszírozási tervről. A republikánus vezetők ugyanis megfogadták, hogy addig tűzik napirendre ugyanazt a javaslatot, amíg elegendő demokrata be nem adja a derekát.

J.D. Vance alelnök a sikertelen tárgyalások után azt mondta, a vita egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi csomagról szólt. A demokraták azt szeretnék elérni, hogy az alacsony jövedelműek egészségbiztosítási támogatásai ne szűnjenek meg, valamint hogy visszavonják a Medicaid-költségvetésének csökkentését. A Trump-kormányzat azt állítja, hogy a csomag több száz milliárdot fordítana illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben sok amerikai a saját egészségügyi számláit is alig tudja kifizetni.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„A republikánusok egész évben azt hangoztatták Amerikának, hogy ők irányítják a kormányt… akkor most hogyan lehetséges, hogy ebben a pillanatban hirtelen a demokraták jóindulatára szorulnak, akik ráadásul kisebbségben vannak mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban?” – mondta Hakeem Jeffries, a Képviselőházban szűk kisebbségben lévő demokraták vezetője.

Az amerikai elnök a leállás előtt egy rasszista, mesterséges intelligencia által generált videót osztott meg a közösségi médiában Jeffriesről és Chuck Schumer szenátusi demokrata vezetőről. Trump első elnöki ciklusa alatt három leállás is volt, az egyik 35 napig tartott, ami rekordnak számít. (MTI, BBC, CNN)

külföld hakeem jeffries kongresszus amerikai kormányzat Donald Trump kormányzati leállás leállás jd vance szenátus költségvetési törvényjavaslat demokraták republikánusok