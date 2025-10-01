Mélyállam, globális háborúpárt, Nyugat-ellenesség, ügynökök – pont olyan a grúz propaganda is, mint a magyar

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Grúzia legnézettebb televíziós csatornája, az Imedi TV az elmúlt évtizedben a Fidesz szövetségesének számító Grúz Álom autoriter kormánypárt politikai szócsöve lett.

A csatorna könyörtelenül terjeszti a Nyugat-ellenes retorikát és visszhangozza a Kreml-stílusú dezinformációkat.

A tévétársaság fő részvényesei szerint a szerkesztőség független, nem oroszbarát és nem a grúz kormány szócsöve.

Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

London szívében, egy elegáns, Edward-kori ház első emeletén, közvetlenül egy elegáns borszaküzlet felett található egy iroda, ahol a Hunnewell Partners néven bejegyzett cég működik. Magukat befektetési cégként határozzák meg, és a Guardian kutatása szerint ők a fő részvényesei a legnagyobb grúz propagandacsatornának, az Imedi TV-nek is. Az Imedit az EU külügyi szolgálatának jelentése a Grúzia uniós törekvéseit aláásó „propaganda hangszórójának”, valamint „a kormánypárt legbefolyásosabb propagandagépezetének” nevezte, ami „könyörtelenül nyomja az orosz narratívákat idéző, Nyugat-ellenes retorikát és a Kreml stílusú dezinformációt”. A Hunnewell Partners szerint az Imedi TV csupán kis része a portfóliójuknak, ráadásul teljes szerkesztői függetlenségük van. A csatorna a jelentésre válaszul azzal vádolta az EU-t, hogy pontatlanságokat közölt, és félreértette a csatorna szerkesztőségi irányvonalát.

Grúz–amerikai tulaj orosz kapcsolatokkal

Az Imedi TV jelenlegi tulajdonosa Irakli Ruhadze grúz–amerikai állampolgár, akinek szoros kapcsolatai vannak az ország meghatározó iparágaival, valamint ellentmondásos offshore hálózatokkal. Ruhadzénak a Hunnewell Partners befektetési társaságon keresztül jelentős a részesedése a Magitcom telekommunikációs cégben, a Liberty Bankban és több építőipari cégben is. Nemzetközi nyomozások kimutatták, hogy a Hunnewell kapcsolatban áll az orosz üzleti elittel, köztük Vlagyimir Putyin közvetlen partnereivel.

A Grúz Álom 2012-es hatalomra kerülése óta az Imedi szinte teljes mértékben követi a kormánypárt politikai irányvonalát: démonizálja az ellenzéket, gyengíti a civil társadalmat, nyíltan Nyugat-ellenes narratívát terjeszt. 2024-ben Ruhadze el is ismerte, hogy az Imedi küldetése az Egyesült Nemzeti Mozgalom (UNM) visszatérésének megakadályozása.

A csatorna Ruhadze irányítása alatt egy államilag ellenőrzött információs ökoszisztéma központi szereplőjévé vált – írja róla az EUvsDisinfo tényellenőrző oldal. Az Imedi szerkesztési stratégiájának középpontjában az áll, hogy felerősítse a kormánypárt Nyugat-ellenes üzeneteit, hiteltelenítse az Európai Uniót és annak képviselőit. A csatorna visszatérő állítása, hogy a Nyugat – beleértve az EU-t is – civil szervezetek és független médiumok finanszírozásával összeesküvést sző a kormány megbuktatására.

A narratíva szerint a nyugati kormányok saját „ügynökeiket” és helytartóikat akarják Tbilisziben hatalomra juttatni, hogy „második frontot” nyissanak Oroszország ellen, feláldozva Grúziát a vélt „mélyállam” és a „globális háborúpárt” érdekeiért. Ezek alátámasztására az Imedi rendszeresen közöl hamis vagy manipulatív tartalmakat, és széles körben teret ad a grúz hatóságok EU- és Nyugat-ellenes kijelentéseinek. Egy januári, hosszabb videóinterjúban a Szabadság Rádió grúz szolgálatának Ruhadze kijelentette: az Imedi TV a Grúz Álom „oldalán áll”.

Ahhoz képest, hogy ennyire megveti az uniót, Ruhadze szívesen üzletel annak területén. A Follow the Money (FTM) oknyomozó portál a Transparency International pénzügyi elemzésére támaszkodva nyáron feltárta, hogy négy olyan cég, amiben Ruhadze jelentős részesedéssel bír – köztük az Imedi TV anyavállalata is –, Hollandiában van bejegyezve, ami kedvező adózási környezetet biztosít. Ezek egyikét az egykori miniszterelnök, Bidzina Ivanisvili, a Grúz Álom milliárdos alapítója is támogatta. A GDP ötöde felett rendelkező Ivanisvilit széles körben az ország tényleges vezetőjeként tartják számon a mai napig.

Politikai elemzők szerint a hollandiai cégek bőséges jogalapot adnának az országnak, hogy szankciókat vezessen be Ruhadze és Ivanisvili ellen. Az, hogy ez nem történik meg, lehetővé teszi, hogy a propaganda zavartalanul folytatódjon Grúziában az ország demokráciája szempontjából kulcsfontosságú időszakban.