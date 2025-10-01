Miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?"

– így fakadt ki Lázár János a múlt heti soproni Lázárinfó előtt, amikor a volt szegedi képviselő, Szabó Bálint – aki mostanában szívesen trombitál szét kormánypárti rendezvényeket, például Lázár fórumait is – előbb az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt említette neki, majd azt kérdezte, hogy most is magával hozta-e a fiát „a kék villogós autóval”.

A miniszter előbb csak annyit mondott, hogy „a saját gyerekeddel foglalkozz, Bálint”, majd amikor az folytatta, hogy „ez nem egy személyes kérdés”, Szabó felé fordulva feltette a pedofilvádat sugalmazó két kérdést. Ehhez azt is hozzátette, hogy „Szombathelyen és Szegeden is ezt beszélik”. Az esetről Szabó Bálint videófelvételt készített, amit közzé is tett a Tiktokon (a szombathelyes rész a videón nem hallatszik jól, és a feliratozás is csak egy pillanatra bukkan fel).

Forrás

A 2019–2024 között szegedi önkormányzati képviselő – de szombathelyi születésű – Szabó Bálint neve számos ügy miatt került bele a hírekbe, volt parlamenti képviselőjelölt az újpesti időközi választáson, tavasszal elfogatóparancsot adtak ki ellene – elfogták, de mentelmi joga miatt el is engedték –, demonstratív jelleggel trombitált Orbánnak és Hszi Csin-pingnek, emiatt fogdába került, egy tavaszi hídblokádos tüntetés idején megpróbált átúszni a Dunán, de pár éve még gazdatüntetést is szervezett, ami miatt körözték.

Az időnként politikai kavarógépként is emlegetett Szabó egykor többek között azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, de szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, és kavart a Szeviép-ügy körül is, akkoriban Botka László szegedi polgármestert támadta.

Akkoriban, hat évvel ezelőtt ráadásul Botka ellen még éppen Lázár Jánossal voltak szövetségesek. Miután a 2018. februári időközi választáson a Fidesz elbukta Hódmezővásárhely vezetését, és kialakult egy Márki-Zay–Botka szövetség, Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabót.

Akiről azt is tudjuk, hogy több ügyben emeltek ellene vádat, 2023-ban a börtönt is megjárta.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld pedofília szabó bálint lázárinfó feljelentés pedofilvád Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Elfogatóparancsot adtak ki Szabó Bálint ellen

Hatóság félrevezetéséért.

Herczeg Márk
bűnügy

Elfogta a rendőrség Szabó Bálintot

De mentelmi joga miatt el is engedték.

Fődi Kitti
belföld

8 órát parkoltatták a fogdában Szabó Bálintot, aki Orbán után Hszi Csin-Pingnek is trombitált

Egy 2×4 méteres cellában.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Szabó Bálint megpróbált átúszni a Dunán, hogy a hídblokád alatt átjusson Budára

A rendőrség kihúzta a vízből, de újra kellett éleszteni az akció után.

Windisch Judit
belföld

Körözik a gazdatüntetést is szervező Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselőt

„Közérdekű üzem működésének megzavarása” miatt.

Benics Márk
bűnügy

Szili - Szekeres - Baja a 3 őszödi áruló?!!4??!

A Heti Válasz e sokkoló hírével kezdjük a napot. Jó reggelt, ébresztő!

Magyari Péter
politika

Szabó Bálint lemond, a parlamenti választáson indulna

Közben több ügyben is eljárás folyik a szegedi önkormányzati képviselő ellen.

Herczeg Márk
POLITIKA

Ismét vádat emeltek a "gazdatüntetést" is szervező Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő ellen

A vad sztorijairól elhíresült politikus ellen most közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak a vád.

Dienes Gábriel
belföld

Lázár-Kubatov belháború miatt bukhatja ismét Szegedet a Fidesz

Szeged meghódítása a Fidesz egyik fő projektje az őszi önkormányzati választáson, de addig civakodott egymással a párt két nagyembere, hogy egyelőre kihívója sincs Botka Lászlónak.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Vádat emeltek Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő ellen, aki a gazdatüntetést is szervezte

Valótlanul azt állította, hogy megkötözték és fel akarták gyújtani.

Benics Márk
bűnügy

Semjén Zsolt kiborulása

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

Húzós hét, írta szerdán Orbán. Tényleg az: Semjén Zsolt hétfői parlamenti kiborulását egy Trump-beszólás követte az orosz olajvásárlásunk miatt, a vásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága után a rendőrség szólt be a Lázár János pátyolgatta helyi propagandalapnak.

Haász János
belföld

Orbán Viktor: Aki közszereplőket alaptalanul vádol, annak felelnie kell a mondataiért

„Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.”

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán a Szőlő utcai ügyről: „Súlyos jogkövetkezmények lesznek”

Mármint azokkal szemben, akik pedofil bűncselekménnyel vádolták Semjént.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Orbán: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

„A kesztyűt fel kellett venni!”

Botos Tamás
POLITIKA

Klasszikus politikai pedofília

Kocsis Máté napok óta folytatásos szappanoperában mutatja be „pedofilellenes törvénycsomagját”. Nem a gyerekek védelme, hanem a 2022-es kampányra készülődés érdekében. Amiben mindez összefolyhat Orbán homoszexuálisok elleni vérvádjával.

Bede Márton
vélemény

A szomszéd pedofilja mindig undorítóbb, de főleg jól kommunikálható: a Fidesz és a pedofília

Hamar rájöttek, hogy ezzel a hívószóval választói indulatokat lehet gerjeszteni. Pár éve is még arról beszéltek, hogy nemcsak a pedofíliát, de annak az eltussolását is szigorúan kell büntetni. Az eddigi kommunikációjuk most visszaüthet.

Haszán Zoltán, Szily László
POLITIKA

Jámbor András: Akkor Kocsis Máté halkan, a fogai közt azt mondta, hogy „pedofil”

Fidesz-mércével is súlyos hadjárat zajlik a Szikra mozgalom ellen. A mozgalom első embere szerint a titkosszolgálat és a kormánypárti frakcióvezető dühe is benne lehet abban, ami történik.

Rényi Pál Dániel
interjú

Az Origo végül helyreigazította a cikket, amiben minden alap nélkül azt állították, hogy Jámbor András bűnrészes pedofil bűncselekményben

A szikrás parlamenti képviselő vasárnap végrehajtás kezdeményezett a propagandalap ellen, mert az szándékosan szabotálta a Főváros Ítélőtábla döntését.

Benics Márk
POLITIKA

Kocsis Máté: Jámbor András bűnrészes pedofil bűncselekményben

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztban reagált a Szikra mozgalom vezetőjének szerdai interjújára.

444.hu
POLITIKA