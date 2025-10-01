Miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?"

– így fakadt ki Lázár János a múlt heti soproni Lázárinfó előtt, amikor a volt szegedi képviselő, Szabó Bálint – aki mostanában szívesen trombitál szét kormánypárti rendezvényeket, például Lázár fórumait is – előbb az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt említette neki, majd azt kérdezte, hogy most is magával hozta-e a fiát „a kék villogós autóval”.

A miniszter előbb csak annyit mondott, hogy „a saját gyerekeddel foglalkozz, Bálint”, majd amikor az folytatta, hogy „ez nem egy személyes kérdés”, Szabó felé fordulva feltette a pedofilvádat sugalmazó két kérdést. Ehhez azt is hozzátette, hogy „Szombathelyen és Szegeden is ezt beszélik”. Az esetről Szabó Bálint videófelvételt készített, amit közzé is tett a Tiktokon (a szombathelyes rész a videón nem hallatszik jól, és a feliratozás is csak egy pillanatra bukkan fel).

A 2019–2024 között szegedi önkormányzati képviselő – de szombathelyi születésű – Szabó Bálint neve számos ügy miatt került bele a hírekbe, volt parlamenti képviselőjelölt az újpesti időközi választáson, tavasszal elfogatóparancsot adtak ki ellene – elfogták, de mentelmi joga miatt el is engedték –, demonstratív jelleggel trombitált Orbánnak és Hszi Csin-pingnek, emiatt fogdába került, egy tavaszi hídblokádos tüntetés idején megpróbált átúszni a Dunán, de pár éve még gazdatüntetést is szervezett, ami miatt körözték.

Az időnként politikai kavarógépként is emlegetett Szabó egykor többek között azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, de szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, és kavart a Szeviép-ügy körül is, akkoriban Botka László szegedi polgármestert támadta.

Akkoriban, hat évvel ezelőtt ráadásul Botka ellen még éppen Lázár Jánossal voltak szövetségesek. Miután a 2018. februári időközi választáson a Fidesz elbukta Hódmezővásárhely vezetését, és kialakult egy Márki-Zay–Botka szövetség, Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabót.

Akiről azt is tudjuk, hogy több ügyben emeltek ellene vádat, 2023-ban a börtönt is megjárta.