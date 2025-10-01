Nyugdíjemelés, családtámogatás, babaápolási kezdőcsomag – Magyar Péter a Blahán

Elindult a Tisza Párt Nemzet Hangja nevű konzultációja, ezúttal az „adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról, a családok támogatásának növeléséről” és a gyerekbántalmazási ügyek feltárásáról. A párt szerda reggel a Blaha Lujza téren tartott sajtótájékoztatót, amin Magyar Péter mellett Radnai Márk alelnök, Tóth Péter kampányfőnök, Pósfai Gábor operatív igazgató, és Kármán András, a Tisza gazdasági szakértője vett részt.

Magyarék arra válaszul hirdették meg az akciót, hogy a kormány 4 milliárd forintból nemzeti konzultációt indít a „kiszivárgott adóemelési tervekről”. A sajtótájékoztatón Magyar azt mondta, hazugság, hogy a Tisza adópolitikája adóemelést jelentene, 2,2 millió embernek pont hogy csökkenni fog az adója. Szerinte ma sokaknak nincs ezer forintja a hónap végén, „több százan fagynak meg saját otthonukban, és a legtöbben választani kényszerülnek a fűtés vagy az élelmiszer között”.

A nyugdíjterveikről azt mondta:

a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat felemelnék 120 ezerre,

a 120–140 ezer forintos nyugdíjakat 10–12 ezer forinttal emelnék,

megdupláznák az időskori járadékokat,

a nyugdíjasok 97 százaléka pedig 200 ezer forintot kapna SZÉP-kártyán.

Ezek fedezetét a párt az 5 milliárd forint feletti vagyonadóból biztosítaná. Magyar szerint nem meglepő, hogy Orbánék elutasítják ezt, hiszen az érintené a családját, „a fogorvosát és a gázszerelőjét is”. Ezután rátért a családtámogatásokra, a terveik szerint megduplázzák a családi pótlékot, az anyasági támogatást, és adnának 40 ezer forint értékű babaápolási kezdőcsomagot a kisbabák családjainak. A csokról azt mondta, úgy alakítanák át, hogy azt a válás után ne kelljen visszafizetni. Az egygyermekes családokra vonatkozó terveiket majd később mutatják be.

Fotó: Németh Dániel/444

A gyermekbántalmazási ügyekről azt mondta, hogy ezek nem pártpolitikai ügyek, a gyermekek védelme közös felelősségünk. Szerinte azonban a kormány nem foglalkozik érdemben a gyerekvédelemmel, majd hosszan beszélt a bicskei gyermekotthonban és a szőlő utcai javítóintézetben történtekről. „Egyetlen mondatuk sincs a gyerekekről – csak a megtorlásról és a jogkövetkezményekről beszélnek” – mondta Magyar, aki újságírói kérdésekre is válaszolt.

A Telexnek azt mondta, a Tisza Párt célja, hogy minél több ember vegyen részt az akcióban, de a lényeg az, hogy önkénteseik minden településre eljussanak. Ha egy kérdés nem kap kellő támogatást, újra fogják gondolni, akárcsak az előző körben. A kérdésekre most személyesen nem, csak az applikáción keresztül lehet szavazni. „Minden garanciát megadunk arra, hogy ne legyen visszaélés, ne lehessen többször szavazni” – mondta. Kármán Andrástól a Bloomberg azt kérdezte, honnan teremtenék elő a forrásokat. A gazdasági szakértő szerint számos pazarló, átpolitizált kiadás van a költségvetésben, ezeket eltörölnék. Számolnak továbbá az uniós források hazahozatalával is.

Zárásként Magyar bejelentette, hogy eltörölnék a háborús vészhelyzetet, amit a kormány most hosszabbítana meg a választás utánig.