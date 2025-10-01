Robbanóanyagot találtak egy lángoló családi házban Münchenben

Egy lángoló lakóházhoz vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság Münchenben. A házban robbanóanyagokat is találtak, emiatt a város egy másik részén, a Theresienwiese téren az Oktoberfest megnyitását elhalasztották délután 5-ig. Legalábbis a DW azt írja, hogy a rendőrség közölte, vizsgálják a sörfesztivál területével való „lehetséges kapcsolatokat”.

A rendőrség közlése szerint a Lerchenau városrészben található házat szándékosan gyújtották fel egy családi vita során, a Bild szerint egy halottat és egy sérültet találtak a házban. A lap korábbi beszámolókat is idézett egy lövöldözésről, de a rendőrség ezt eleinte nem erősítette meg. A Bild azt írja, hogy egy férfi felgyújtotta a szülei házát, amit robbanóanyagokkal szerelt fel, majd öngyilkos lett. A hatóságok később megerősítették, hogy egy holttestet találtak, egy másik személyt pedig lőtt sebekkel találtak meg.

Kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.