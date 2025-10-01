Semjén a karaktergyilkosságokról: Én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége

POLITIKA
Kedd este a köztévé 48 perc című műsorában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a vendég, aki rágalmazási ügyben elmondta nagyjából ugyanazt, amit korábban az ATV-ben.

A kérdező felhozta, hogy sokak szerint a Fidesz-KNDP ezt magának köszönheti, mert nagyon sok karaktergyilkosságot elkövettek az elmúlt időszakban. Kinek az érdeke, hogy ez folytatódjon? – tette fel a kérdést a műsorvezető.

A KDNP elnöke azt válaszolta:

„Senkivel szemben sem helyes a karaktergyilkosság. (…) Sajnos a politikai életnek egyre inkább része a karaktergyilkosság, és én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége. Most ugye föl szokták hozni Vona Gábornak az ügyét. Én azt tudom mondani, hogy előtte mit csinált a Kocsis Mátéval.”

Semjén szerint az sem helyes, de őket nem vádolták a legsúlyosabb bűncselekményekkel.

Forrás: M1

Orbán Viktor 2017-ben erősített rá arra a minden valóságalapot nélkülöző fekete kampányra, hogy Vona Gábor meleg. Persze homoszexuálisnak lenni egyelőre még a Fidesz szerint sem bűncselekmény, de azzal együtt, hogy a Jobbik elnökéről a fideszes média azt sulykolta, hogy még muszlim is, ez alkalmas volt a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének karaktergyilkolására.

POLITIKA vona gábor kocsis máté semjén zsolt rágalmazás Szőlő utcai botrány
politika