Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Per Ensem néven hozott létre egy 750 milliós vagyonkezelő alapítványt, aminek a hvg.hu cikke szerint célja a kedvezményezettek – vagyis Szalay-Bobrovniczky Kristóf és közeli hozzátartozói, így feltehetően a felesége, Szenttkirályi Alexandra és három gyerekük – anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása”.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Bővebben az alapítvány célja a kedvezményezettek javára történő vagyon juttatása, ideértve az alábbi szolgáltatásokat: egészségügyi szolgáltatások, kulturális és sportprogram, vadászat, tenisz, vízi és lovassportok, hajók, lovak, fegyverek, utazás, étkezés, ruházat, berendezési tárgyak, járművek „és egyéb, életszínvonalat biztosító, illetve növelő vásárlások és szolgáltatások”.

A lap szerint az egyik vagyonkezelő menedzsere, Király András tavaly nyáron megalapította a Rizapuszta Projekt Kft.-t. Az alapítványnak is Király lett a kurátora, az ő feladata lesz a vagyon kezelése és az azzal való gazdálkodás.

Az alapító okirat a vagyonellenőrt is megnevezi, aki pedig a volt nemzeti fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő, Seszták Miklós lánya, Seszták Sára ügyvéd.

A Per Ensem Vagyonkezelő Alapítvány alapítói okiratában Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is elmagyarázza, hogy a latin név, a „Per Ensem” azt jelenti, „kard által”, mivel ez olvasható családja egyik felmenőjének címerében, és ezzel hangsúlyozná „a családi hagyományok és értékrend megőrzésének és továbbvitelének fontosságát”.

Ahogy a hvgi is írja, Szalay-Bobrovniczky, aki felmenői között földbirtokosokat, királyi főtanácsosokat, huszárhadnagyokat és lovastiszteket tart számon, vagyona egy részét arra fordította az elmúlt években, hogy visszaszerezze a család egyes jószágait. Ezek között volt egy majorság Badacsonytomaj és Káptalantóti határán, amelynek most egy 1,4 hektáros ingatlanát vitte be az alapítványba 750 millió forintos értéken, amit a bíróság a nyilvánosan elérhető adatok szerint meglepően gyorsan jegyzett be.