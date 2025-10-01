Több mint 260 lélegeztetőgép áll dobozban a miskolci kórházban

„Az Országos Kórházi Főigazgatóság nem tárolásra, hanem betegellátás céljából” adta a lélegeztetőgépeket a miskolci kórháznak a koronavírus-járvány idején - kezdte Rétvári Bence államtitkár az MSZP elnökének írt válaszát. Komjáthi Imre többek közt arra volt kíváncsi, hogy
Rétvári válaszából kiderült:
a járvány idején adott 343 darab különböző típusú lélegeztetőgépből mindössze 76 darab van jelenleg is használatban a miskolci kórházban. A dobozban lévő 267 darab az államtitkár szerint bármikor üzembe állítható, egyet sem selejteztek le.
2020 tavaszán a Külgazdasági és Külügyminisztérium összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Az, hogy nagy üzlet volt a kínai gépek értékesítése, jól mutatja, hogy az a maláj férfi, aki 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot. A beszerzett 16 ezer eszköz továbbra is raktárban áll, eladni nem sikerült őket, és nyoma sem maradt a lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének.
A kétes hírű maláj üzletember 6258 darab lélegeztetőt adott el a kormánynak igencsak drágán, 173 milliárd forintért. A momentumos Tompos Márton nézett utána az ügynek.
Annyi baj legyen, járványok, háborúk és a tömeges migráció évtizede előtt állunk, biztos jók lesznek még valamire.
Több milliárd forinttal gazdagodtak a tulajdonosok, de jogutód nélkül végelszámolják a társaságot.