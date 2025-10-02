44,5 milliárdot kaptak a kormánytól a kampuszra, eljátszották a pénzt, most egyszerűen újra kérnek

Neumann János Egyetem Campus Fotó: NJE/Facebook

A kecskeméti Neumann Egyetem 44,5 milliárd forintot kapott az államtól az új kampusz felépítésére.

De csak az összeg kevesebb mint felét fordították erre, a többit kölcsönadták a Matolcsy-féle MNB Optima Befektetési Zrt-jének, amelyik eljátszotta azt.

A város vezetői ezek utána egyszerűen újra pénzt kérnek a kormánytól, amit Hankó miniszter nyilvánosan támogat.

Nem szégyenlősek a kecskemétiek, Hankó Balázs kultuszminiszter viszont igazi úriember.

Hankó írt ugyanis egy fb-posztot, ami 17 soron keresztül nem szól másról, mint hogy mennyire jól működő, dinamikusan fejlődő egyetem a kecskeméti. Majd a 18-dik sorban kiderül a poszt valódi információtartalma: a város vezetése és 2 fideszes parlamenti képviselője azt kérte a minisztertől, hogy a kormány adjon pénzt a kampusz második ütemének felépítéséhez. „Természetesen vállaltam, hogy a Kormány elé viszem az ügyet, hiszen Kecskemét és térségének további fejlődése mindannyiunk, az egész ország számára kiemelt fontosságú.” - írta a miniszter, majd a magyar felsőoktatás aranykoráról szóló fejtegetéssel és egy Hajrá, magyar egyetemek! kiáltással fejezte be a posztját.

Amiből csak azt hagyta ki, hogy a kecskemétiek miért kértek pénzt. Azért, mert kaptak ugyan már 44,5 milliárdot az építkezésre, de a pénz több mint felét egyszerűen elkótyavetyélték, amennyiben kölcsönadtak több mint 27 milliárdot az MNB Optima nevű befektetési cégének, ami a Matolcsy-klán húzásainak következtében azt nem tudja visszaadni, mert beszorult egy általuk megvett lengyel cégbe - derül ki a Telex cikkéből.

Vagyis az állami forrásokat eljátszókat Hankó csont nélkül jutalmazná újabb tízmilliárdokkal. Nemsokára kiderül, hogy a kormány is így gondolkodik-e.