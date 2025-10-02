A magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

31 hónap börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban Bence Horvathot, a 47 éves magyar férfit, aki katonai rádiókat akart Oroszországba csempészni Amerikából – jelentette be Jeanine Ferris Pirro, az Egyesült Államok ügyésze kedden. Közleménye szerint a szabadságvesztés mellett John D. Bates kerületi bíró három év felügyelet alatt álló szabadlábra helyezést és 5000 dolláros bírságot is kiszabott Horvathra, akit a büntetés letöltése után kiutasítanak az országból.

A bírósági iratok szerint Horvath és társai legalább 2023 januárjától tárgyalásokat kezdeményeztek egy kis amerikai rádióforgalmazó céggel az Egyesült Államokban gyártott, katonai felhasználásra szánt rádiók és kapcsolódó tartozékok beszerzéséről és Oroszországba exportálásáról. Horvath több hónapon keresztül azon dolgozott, hogy megszerezze az eszközöket, amelyeket több európai cégen keresztül kívánt Oroszországba továbbítani. A bűnszövetség részeként 200 darab katonai célú rádiót vásárolt, ezeket akarta Oroszországba exportálni. A tervét azonban nem tudta végrehajtani, az amerikai hatóságok megakadályozták.

Az ítéletről szóló közleményből nem derül ki, de a 444-en cikksorozatban tártuk fel, hogy a csempészet valódi irányítója, Horvath édesanyja, Horváth Ficzere Margarita egy olyan orosz cég vezetője volt, amely a magyar külügy háttérintézményének moszkvai partnereként működött. Horváth Ficzere néhány hete kapcsolatba lépett velünk, és tagadott több pontot is az ügyben megjelent cikksorozatunkból. Csakhogy a fiához kapcsolódó amerikai bírósági eljárás szabályai szerint az ügy dokumentumai is nyilvánosak lettek, köztük Horvath vallomásával, ami nemcsak pontról pontra megerősíti az általunk leírtakat – tehát kiderül, hogy valóban Horváth Ficzere Margarita állt a bűnszervezet élén –, hanem többször is említi a magyar külügyminisztérium háttérintézményét, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséget. De előbb elevenítsük fel a történetet.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partnerirodájának megnyitóján, 2019. december 13-án. Mellette Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója és Horváth Ficzere Margarita, a képviseleti iroda vezetője Fotó: KKM/Borsos Mátyás/MTI/MTVA

Tavaly augusztusban derült ki, hogy egy magyar férfi katonai rádiókat akart Oroszországba csempészni, de az amerikai hatóságok elfogták San Franciscóban. Az akkori ügyészségi közleményből kiindulva egy csavaros nemzetközi bűnügy részletei tárultak fel, amelyről többször is írtunk. Megtudtuk, ki az a Bence Horvath, aki az azt megelőző éveket Spanyolországban töltötte (ezért használja így a nevét), és hamar kiderült, hogy valójában az édesanyja, Horváth Ficzere Margarita áll a kétes ügylet mögött. Az eset, amiért a fiát őrizetbe vették San Franciscóban, nem az első üzletük lett volna az orosz állam szerveivel, régóta beszállítói voltak Oroszország fegyveres testületeinek.

Ami különösen fontossá teszi az ügyet, az az, hogy Horváth Ficzere Margarita a Putyin-rezsimmel való üzletelésével párhuzamosan a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeként működő Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partnerirodájának alapítója és vezetője is volt.

Az üzletelésüket az orosz hatóságokkal a család félmilliárdos csepeli luxusházának hirdetése segített feltárni. A villa tulajdoni lapján feltűnő cég vezetett el az orosz érdekeltségükhöz, a Budaphone Ltd. nevű vállalkozáshoz, amely 2014 óta több mint 250 közbeszerzésen szállított orosz állami szerveknek (rendőrségnek, katonaságnak, nemzeti gárdának) rádióberendezéseket, és ezért több mint 3,5 milliárd rubelt (13,6 milliárd forint) kapott. Csak néhány példa a szállításokból:

2017-ben rendelt tőlük az orosz belügy szverdlovszki főigazgatósága 2000 rádiót 120 millió rubelért;

2018-ban a Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) rendelt szintén majdnem 2000 rádiót 50 millió rubelért;

rendelt a katonaság is, itt például a papírok szerint egy darab autórádiót 1,6 millió rubelért.

A Budaphone-hoz kapcsolódó szállítólevelektől eljutottunk a PromSzvjazRadio nevű, kísértetiesen hasonló orosz céghez, amely további 117 közbeszerzést nyert el, és összesen 700 millió rubelt (2,7 milliárd forint) keresett ezen. Íme tőlük is néhány említésre méltó szerződés:

Egy 2024-es tenderen az orosz belügyminisztérium kommunikációs és információvédelmi főközpontja rendelte meg a PromSzvjazRadiótól rádiórendszereinek üzemeltetését és karbantartását összesen 18 millió rubelért.

A Roszgvargyija 2021-ben tőlük rendelt 83 rádiót összesen több mint hárommillió rubelért.

E szerint a szerződés szerint a mai napig a Horváth Ficzere Margaritához köthető cégnek kell végeznie az orosz belügy gazdasági főközpontjának szervizét 20 millió rubelért. Ez arra is magyarázatot adhat, hogy miért kockáztatott ekkorát a fia, hogy beszerezze a szükséges Motorola eszközöket Amerikában.

Az orosz katonákat Motorola rádiókkal ellátó PromSzvjazRadio ugyanabban a moszkvai irodaházban működött, ahol a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) partnerirodája. Megírtuk azt is, hogy a HEPA irodájában a most elítélt Bence Horvath is dolgozott, és eljárt magyar kereskedelmi ügyekben. Idén júniusban aztán bűnösnek vallotta magát az amerikai bíróság előtt.

Ez az a ház Moszkvában, az Október köz 12. címen, ahova az orosz állam rubelmilliárdokat, a magyar állam forintszázmilliókat utalt. Itt volt annak a cégnek a címe, amelynek katonai eszközöket csempésztek, és itt volt a magyar külügy partnerirodája is Forrás: Google Maps

Tavaly szeptember óta többször is próbáltunk kapcsolatba lépni Horváth Ficzere Margaritával, hogy beszéljünk az ügy részleteiről. Több telefonszámot (magyart és oroszt) szereztünk hozzá, és legutóbb akkor írtunk neki, amikor idén júniusban kiderült, beismerő vallomást tett a fia. Egyszer sem reagált, egészen szeptember 11-éig.