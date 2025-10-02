A repülőrajt vége

reggel 4
Jó reggelt! Itt a 444 napindító – de nem egyedüli – hírlevele, benne a tegnapi nap legfontosabb cikkeivel.

Belföld

A Fidesz-kommunikáció egy hete arról szól, hogy a pedofilvád bűncselekmény, Orbán Viktor szerint komcsi tempójú rágalmazás. Lázár most arról beszélt, hogy „pedofília miatt üldözik” Szabó Bálintot, holott ez nem igaz. A miniszter abszurd érvvel magyarázza szavait, Szabó szerint „Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia”, ha a kormány komolyan veszi magát.

Fotó: Németh Dániel/444

Semjén benyújtotta törvényjavaslatát a háborús veszélyhelyzet újabb meghosszabbításáról, Magyar Péter pedig a Blahán beszélt arról, hogy eltörölné a vészhelyzetet, és emelné a nyugdíjakat. Eközben Orbán is nyugdíjemelést jelentett be, míg Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt. A rendőrség elkapta a Navalnij-emélkhelyet megrongáló személyt, a Magyar Nemzeti Bank feljelentette a nevében telefonáló csalót, L. Simon Lászlót pedig lelőtték a tatárok Esztergomnál.

L. Simon László
Fotó: L. Simon László/Facebook

Ennyit a fantasztikus évről: a korábbinál kisebb gazdasági növekedés és nagyobb államháztartási hiány szerepel a túlzottdeficit-eljárás részét képező EDP-jelentésben. Mégis azt jósolják, év végére csökkenni fog az államadósság, ám ehhez csoda kellene.

Fotó: Németh Dániel/444

Külföld

Hét év után újra leállt az amerikai állam, miután a demokraták az egészségügyi támogatások megvédéséhez kötik a költségvetés elfogadását. Ez naponta százmillió dolláros károkat okozhat, és a nagy kérdés az lesz, hogy melyik pártot tartják inkább felelősnek a történtekért a választók.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Grúzia legnézettebb csatornája, az Imedi TV a kormánypárt fő propagandaeszközévé vált, terjeszti a Nyugat-ellenes retorikát, visszhangozza a Kreml-féle dezinformációt, lényegében tehát nagyjából olyasmit tol, mint a magyar kormánymédia.

Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Irodalom

Hogyan határozza el egy Budapesten élő német nő, aki egy viharnak köszönhetően ott ragad a határszéli kisvárosban, hogy megveszi és felújítja a helyi mozit? Esther Kinsky megtanul magyarul, házat vesz Battonyán, ott is él. Magyarország lesz a kedvenc országa, mert elvarázsolja a humor és a melankólia különleges elegye. Aztán mégis elköltözik. Messzebb látni című magyarul most regénye kapcsán beszélgettünk vele.

Esther Kinsky
Fotó: JENS KALAENE/AFP

Videó

„Nem hiszem, hogy bármelyik gazdaság képes lenne kezelni ezeket a számokat” – mondta Petros Kokkalis görög klímaszakértő, akit az Európát sújtó extrém időjárás okozta gazdasági veszteségekről kérdeztünk Athénban.

Kapcsolódó cikkek

Miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét

Haász János
belföld

A kormány beismerte Brüsszelnek a 2025-ös kudarcot, új jelentésében minden gazdasági előrejelzésén rontott

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

A demokraták is kockáztatnak a kormányzati leállással, közben Trump tömeges kirúgásokkal fenyegetőzik

Horváth Bence
külföld

Mélyállam, globális háborúpárt, Nyugat-ellenesség, ügynökök – pont olyan a grúz propaganda is, mint a magyar

Benics Márk
külföld

Semjén a karaktergyilkosságokról: Én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége

„Most ugye föl szokták hozni Vona Gábornak az ügyét. Én azt tudom mondani, hogy előtte mit csinált a Kocsis Mátéval” – mondja a KDNP elnöke a köztévében.

Herczeg Márk
POLITIKA

Háborús veszélyhelyzetben választhatunk tavasszal

Semjén Zsolt benyújtotta törvényjavaslatát a háborús veszélyhelyzet újabb meghosszabbításáról.

Mészáros Juli
POLITIKA

Nyugdíjemelés, családtámogatás, babaápolási kezdőcsomag – Magyar Péter a Blahán

A Tisza hatalomra jutása esetén eltörölné a háborús vészhelyzetet.

Benics Márk
POLITIKA

Orbán közölte, hogy emelik a nyugdíjakat, mert „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték”

Szerinte ez „nagy dolog”, mert „Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt

A honvédelmi miniszter vagyonkezelő alapítványa „Per Ensem” néven fut, ami annyit tesz: kard által.

Mészáros Juli
PÉNZ

Elkapták a Navalnij-emlékhelyet megrongáló személyt

A rendőrség egyelőre nem közölt információt a kilétéről és indítékáról.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Feljelentette a Magyar Nemzeti Bank a nevében telefonáló csalót

A jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonáltak valakinek, akitől azt kérték, utalja át a pénzét máshova.

Mészáros Juli
bűnügy

L. Simon Lászlót lelőtték a tatárok Esztergomnál

Nagyot alakíthatott a volt államtitkár a tatárjárásról szóló filmben, de sajnos végül kivágták a jelenetét.

Czinkóczi Sándor
FILM

A Kúria szerint jogszerűen rúgták ki a kölcseys tanárokat

A tanárok az Alkotmánybírósághoz fordulnak, és ha kell, Strasbourgig is elviszik az ügyet.

Molnár Kristóf
oktatás

Az egészségügyi államtitkár szerint azokból lettek háziorvosok, akik máshová kevésnek bizonyultak

„Maradék elven választódtak ki az egyetem után” Takács szerint. Az Orvosi Kamara bocsánatkérést követel.

Botos Tamás
Egészségügy

Rémisztő gyorsasággal nő az államadósság, a gazdasági növekedés nem tud vele lépést tartani

A magyar gazdaság 81 447 milliárd forintot termelt tavaly, ez nagyjából hatszorosa a 2000-es nominális GDP-nek. Ez alatt az idő alatt az államadósság nyolcszorosára duzzadt.

Haász János
gazdaság

Görögországban betiltják a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát

A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó végtelen görgetést és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges találkozást.

Benics Márk
külföld

„Valamit megszólít bennem ez az ország”

Soha nem éreztem magamhoz ennyire közel semmilyen más vidéket és nyelvet – mondja Esther Kinsky, aki megírta, hogy miért vett meg egy mozit Battonyán, és hogy miért hagyta el végül Magyarországot mégis.

Gócza Anita
könyv

Extrém időjárás extrém költségekkel – Európa a klímaválságban

„Nem hiszem, hogy bármelyik gazdaság képes lenne kezelni ezeket a számokat” – mondta Petros Kokkalis görög klímaszakértő, akit az Európát sújtó extrém időjárás okozta gazdasági veszteségekről kérdeztünk.

Kiss Bence, Jelinek Anna
video