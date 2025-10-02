A repülőrajt vége

Jó reggelt! Itt a 444 napindító – de nem egyedüli – hírlevele, benne a tegnapi nap legfontosabb cikkeivel.
A Fidesz-kommunikáció egy hete arról szól, hogy a pedofilvád bűncselekmény, Orbán Viktor szerint komcsi tempójú rágalmazás. Lázár most arról beszélt, hogy „pedofília miatt üldözik” Szabó Bálintot, holott ez nem igaz. A miniszter abszurd érvvel magyarázza szavait, Szabó szerint „Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia”, ha a kormány komolyan veszi magát.
Semjén benyújtotta törvényjavaslatát a háborús veszélyhelyzet újabb meghosszabbításáról, Magyar Péter pedig a Blahán beszélt arról, hogy eltörölné a vészhelyzetet, és emelné a nyugdíjakat. Eközben Orbán is nyugdíjemelést jelentett be, míg Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt. A rendőrség elkapta a Navalnij-emélkhelyet megrongáló személyt, a Magyar Nemzeti Bank feljelentette a nevében telefonáló csalót, L. Simon Lászlót pedig lelőtték a tatárok Esztergomnál.
Ennyit a fantasztikus évről: a korábbinál kisebb gazdasági növekedés és nagyobb államháztartási hiány szerepel a túlzottdeficit-eljárás részét képező EDP-jelentésben. Mégis azt jósolják, év végére csökkenni fog az államadósság, ám ehhez csoda kellene.
Hét év után újra leállt az amerikai állam, miután a demokraták az egészségügyi támogatások megvédéséhez kötik a költségvetés elfogadását. Ez naponta százmillió dolláros károkat okozhat, és a nagy kérdés az lesz, hogy melyik pártot tartják inkább felelősnek a történtekért a választók.
Grúzia legnézettebb csatornája, az Imedi TV a kormánypárt fő propagandaeszközévé vált, terjeszti a Nyugat-ellenes retorikát, visszhangozza a Kreml-féle dezinformációt, lényegében tehát nagyjából olyasmit tol, mint a magyar kormánymédia.
Hogyan határozza el egy Budapesten élő német nő, aki egy viharnak köszönhetően ott ragad a határszéli kisvárosban, hogy megveszi és felújítja a helyi mozit? Esther Kinsky megtanul magyarul, házat vesz Battonyán, ott is él. Magyarország lesz a kedvenc országa, mert elvarázsolja a humor és a melankólia különleges elegye. Aztán mégis elköltözik. Messzebb látni című magyarul most regénye kapcsán beszélgettünk vele.
„Nem hiszem, hogy bármelyik gazdaság képes lenne kezelni ezeket a számokat” – mondta Petros Kokkalis görög klímaszakértő, akit az Európát sújtó extrém időjárás okozta gazdasági veszteségekről kérdeztünk Athénban.
„Most ugye föl szokták hozni Vona Gábornak az ügyét. Én azt tudom mondani, hogy előtte mit csinált a Kocsis Mátéval” – mondja a KDNP elnöke a köztévében.
Semjén Zsolt benyújtotta törvényjavaslatát a háborús veszélyhelyzet újabb meghosszabbításáról.
A Tisza hatalomra jutása esetén eltörölné a háborús vészhelyzetet.
Szerinte ez „nagy dolog”, mert „Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába”.
A honvédelmi miniszter vagyonkezelő alapítványa „Per Ensem” néven fut, ami annyit tesz: kard által.
A rendőrség egyelőre nem közölt információt a kilétéről és indítékáról.
A jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonáltak valakinek, akitől azt kérték, utalja át a pénzét máshova.
Nagyot alakíthatott a volt államtitkár a tatárjárásról szóló filmben, de sajnos végül kivágták a jelenetét.
A tanárok az Alkotmánybírósághoz fordulnak, és ha kell, Strasbourgig is elviszik az ügyet.
„Maradék elven választódtak ki az egyetem után” Takács szerint. Az Orvosi Kamara bocsánatkérést követel.
A magyar gazdaság 81 447 milliárd forintot termelt tavaly, ez nagyjából hatszorosa a 2000-es nominális GDP-nek. Ez alatt az idő alatt az államadósság nyolcszorosára duzzadt.
A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó végtelen görgetést és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges találkozást.
Soha nem éreztem magamhoz ennyire közel semmilyen más vidéket és nyelvet – mondja Esther Kinsky, aki megírta, hogy miért vett meg egy mozit Battonyán, és hogy miért hagyta el végül Magyarországot mégis.
