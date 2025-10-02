Az OpenAI lett a világ legértékesebb magáncége

Az amerikai OpenAI, a ChatGPT fejlesztője lett a világ legértékesebb magánvállalata, miután másodlagos részvényeladást hajtott végre, ötszázmilliárd dollárra értékelve a vállalatot. Azok a részvényesek és jelenlegi alkalmazottak adhatták el papírjaikat, akik már két éve rendelkeztek ilyenekkel.

Összesen 6,6 milliárd dollár értékű részvényt adtak el, míg a cég 10,3 milliárd dollárnyi részvény eladását hagyta jóvá, azaz csak mintegy kétharmada cserélt gazdát. Szakértők szerint azt, hogy a megengedettnél kevesebb részvényt adtak el, a vállalat hosszú távú kilátásaiba vetett bizalom jeleként értelmezik.

Fotó: VINCENT FEURAY/Hans Lucas via AFP

Korábban az Elon Musk által vezetett SpaceX volt a legértékesebb magáncég 456 milliárd dolláros értékkel. Musk teljes vagyona egyébként szintén pont szerdán lépte át az 500,1 milliárd dollárt, amivel ő lett a világ első dollár-félbilliomosa. (via MTI)