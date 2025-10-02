Direkt36: Mészáros állta a fedezetet Orbán Győző egyik hatvanpusztai beruházásánál

Orbán Győző 3,6 milliárd forintos beruházásához állhatta a fedezetet Mészáros Lőrinc egyik cége 2023-2024-ben – írta meg a Direkt36 egy, az üzlet fedezetbiztosításáról szóló irat alapján. Bár magáról a beruházásról a dokumentum nem sokat árul el, a lap szerint több jel is arra utal, hogy az Orbán Győző által régóta épített hatvanpusztai birtokról van szó benne.

Fotó: Botos Tamás/444

Magyarországon a nagyjából 2,1 milliárdnál nagyobb értékű építkezések esetén a beruházónak be kell vonnia egy fedezetkezelőt. A beruházó a fedezetkezelő felé igazolja, hogy van elegendő pénze a beruházásra, illetve ezt a pénzt fedezetkezelőnek kell adnia, aki aztán továbbít a kivitelező felé.

Bár a beruházás Orbán Győzőé volt, a fedezetet a Mészáros tulajdonában álló Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. nevű cég biztosította és fizette ki. A pénz a fedezetkezelőn aztán ismét egy Mészároshoz köthető cégnél, a beruházást kivitelező Fejér B.Á.L. Zrt.-nél kötött ki.

Arról, hogy Mészáros miért biztosította a fedezetet, a lap által megosztott irat nem sokat árul el, a választható opciók közül az indoklásnál az „egyéb” opciót húzták alá. A Talentis azt is kijelentette, hogy az általuk „közvetlenül vagy közvetve biztosított összeg(ek)et a Fedezetkezelőtől kizárólag az Építtető” – vagyis Orbán Győző – „követelheti vissza”. Tehát a pénz átadása után a cég átadta a rendelkezés jogát a miniszterelnök apjának.

Orbán Győző Fotó: Németh Dániel/444

A konstrukciót több, a lap által megkérdezett jogi szakértő is furcsállta: „Gondoljunk bele, hogy a kivitelező és az építtető olyan megállapodást köt, hogy ha az építtető valamiért nem fizeti ki a kivitelezőt, akkor majd a kivitelező kifizeti magának a díjat? Úgy vállaljam el a munkát, hogy majd magamnak kifizetem? Ennek mi értelme?”

Mészáros neve nem először merül fel a hatvanpusztai birtokkal kapcsolatban. 2012-ben azt mondta, bérli a területet a miniszterelnök apjától, ott tárolja a munkagépeit. Mint kiderült, Mészáros a bérleti díjat tíz évre előre, egy összegben fizette ki Orbán cégének.

Hatvanpusztáról a 444 is megpróbált érdeklődni Orbán Győzőnél, bár akkor épp nem volt jó hangulatban: