Egygólos győzelmet aratott a Ferencváros az Európa-liga második fordulójában

A Ferencváros 1-0-ra nyert a belga Genk otthonában az Európa-liga 2025/26-os alapszakaszának második fordulójában. A magyar bajnok a múlt héten egy győzelemmel felérő döntetlennel kezdte meg a szereplését cseh Viktoria Plzen ellen.

Legutóbb két éve, a Konferencia-ligában játszott a Genkkel a Fradi, Belgiumban 0-0, Budapesten 1–1 lett az eredmény. A mostani meccs első félidejében inkább a Genk volt az aktívabb, de igazán nagy helyzetig nem jutottak el. Aztán a 45. percben a Fradi megszerezte a vezetést, Levi beadása után Varga Barnabás fejelt a kapuba 8 méterről. Ez már a magyar csatár 12. gólja volt a szezonban.

A gólszerző Varga Barnabás (b), mellette Jonathan Levi. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A második félidő is jól indulhatott volna magyar szempontból: a 47. percben Joseph harcolt ki egy tizenegyest, Varga lövését azonban Van Crombrugge kapus kivédte. A meccs így nyílt maradt, a 62. percben pedig majdnem egyenlített is a Genk, Ito lövése megpattant Cissén, de Dibusz még pont tudott lábbal menteni. A belgáknak voltak még veszélyesebb szabadrúgásaik, sőt, egy kapufájuk is, de végül nem tudtak gólt lőni, maradt az 1-0.

Két meccs után így 4 ponttal áll a Ferencváros, folytatás október 23-án idegenben a Salzburg ellen.