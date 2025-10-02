Elon Musk lett az első dollár-félbilliomos

Elon Musk vagyona szerdán, New York-i idő szerint délután rövid időre elérte az 500,1 milliárd dollárt, majd némileg visszaesett, kicsivel a 499 milliárdos értékre. Soha senkinek nem volt még ekkora vagyona. Musk nagy cégei jelentős sikereket értek el az elmúlt hónapokban. Nőtt az értékesítés a Teslánál, az xAI-nál és a SPaceX-nél is. A Tesla papírjai például szerdán, a New York-i kereskedés végére több mint 3,3 százalékot erősödtek, és immár 20 százalékos növekedést értek el az év eleje óta. A befektetők láthatóan értékelik, hogy több időt szentel a vállalatainak, és kevesebbet a politikának.

Elon Musk Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A Forbes milliárdosindexe szerint az Oracle alapítója, Larry Ellison a világ második leggazdagabb embere, mintegy 350,7 milliárd dolláros vagyonnal. Ellison a múlt hónapban rövid időre meg is előzte Muskot, miután az Oracle részvényei több mint 40 százalékkal erősödtek, köszönhetően a cég meglepően optimista kilátásainak a felhőinfrastruktúra és az AI-üzletek kapcsán.

(BBC)