Fellebbez az életfogytiglana ellen az ausztrál gombás gyilkos

Erin Patterson, akit három rokonának meggyilkolásáért ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, fellebbezni kíván ítélete ellen – jelentette be ügyvédje egy melbourne-i bíróság előtt. A fellebbezés Ausztráliában nem automatikus jog: Patterson védőinek meg kell győzniük a viktóriai fellebbviteli bíróságot arról, hogy jogi hibák történtek, és emiatt újra tárgyalniuk kell az ügyet.

Az ausztrál nő ügyét nagy nemzetközi figyelem kísérte. 2023 júliusában hívta meg vacsorázni a volt férjét, annak szüleit, illetve a nagynénjét és annak férjét, a helyi baptista lelkipásztort, Ian Wilkinsont. A nő volt férje végül nem ment el a vacsorára, ahol Patterson Wellington-bélszínt tálalt fel, amitől a volt apósa, anyósa és annak nővére meghaltak, a lelkész pedig súlyosan megbetegedett.

A gyilkos Wellington a victoriai legfelsőbb bíróság által kiadott fotón Fotó: SUPREME COURT OF VICTORIA/AFP

Wilkinson augusztusban a legfelsőbb bíróság előtt közölte, hogy nem tekint magára Erin Patterson áldozataként, illetve megbocsát a nőnek, amiért megpróbálta őt megölni, de amiatt nem tud neki megbocsátani, hogy három másik embert megölt. Pattersont már júliusban bűnösnek találták a 11 hétig tartó tárgyalás után, de a végső ítéletet csak most hozták meg. Az esküdtszék bűnösnek találta férjének szülei és férjének nagynénje meggyilkolásában, illetve abban, hogy férjét is megpróbálta megölni. A nő végig tagadta bűnösségét, és azt állította, hogy a végzetes étel pusztán szerencsétlen baleset volt. A Legfelsőbb Bíróság bírája azonban kijelentette, hogy Patterson bűncselekményei „a legsúlyosabb kategóriába” tartoznak, és „kidolgozott eltussolási kísérlettel” párosultak.

(BBC)