Késekkel rontottak be, gyújtogattak a rendőrségen a marokkói tüntetők, kettőjüket lelőtték

Erőszakba torkolltak a marokkói közszolgáltatások rossz állapota miatt indult tüntetések szerdán, írja a DW. Ketten meg is haltak, mikor a rendőrök tüzet nyitottak a tüntetők egy csoportjára, akik megpróbáltak megrohamozni egy rendőrőrsöt a tengerparti Agadir város közelében.

Szale városában is gyújtogattak Fotó: ABDELMAJID BZIOUAT/AFP

A csoport késekkel rontott be az épületbe, ahol aztán tüzet gyújtottak. A hatóságok állítják, önvédelemből nyúltak a lőfegyverekhez, de kivizsgálják az ügyet. A belügyminisztérium szerint a tüntetések során eddig több mint négyszáz embert tartóztattak le, közel háromszázan pedig megsebesültek.

Fiatal tüntetők Szale városában Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

A tüntetések szombaton kezdődtek, a fiatal tüntetők online platformokon szerveződtek, egy csoportjuk az ázsiai Z generációs tüntetésekre utaló GenZ 212 név alatt fut. Az elégedetlenségük oka az oktatás és az egészségügy egyre romló állapota és az, hogy az észak-afrikai ország ilyen helyzetben inkább stadionokkal készül a 2030-as FIFA-bajnokság megrendezésére.