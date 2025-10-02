Két halálos áldozata van a késeléses támadásnak egy manchesteri zsinagógánál

Öt embert megsebesített egy késes támadó a manchesteri Heaton Park-i zsinagógánál, ketten közülük meghaltak. A rendőrség meglőtte és elfogta az elkövetőt, akinek az állapotáról és a kilétéről egyelőre nem tudni. Ezekről a pillanatokról terjed egy videó a közösségi oldalakon. A megtekintését csak az arra kész olvasóknak ajánljuk.

Fegyveres kommandós tárgyal a helyszínen. Fotó: PAUL CURRIE/AFP

Andy Burnham, Manchester polgármestere azt mondta, „úgy hiszik”, hogy az elkövető meghalt, de hozzátette a BBC Radio Manchesternek, hogy ezt az információt még nem erősítették meg hivatalosan. A támadó állapotát azért sem tudják megerősíteni, mert „gyanús viselete” van, a helyszínre ezért bombaszakértők is érkeztek. A Greater Manchester Police súlyos incidensnek nyilvánította az esetet, és fegyveres rendőröket küldtek a helyszínre. A polgármester azt is közölte, hogy tájékoztatása szerint „a közvetlen veszély elmúlt”. A zsinagógában sokan voltak csütörtökön délelőtt, hisz a jom kippurt ünnepelték annak hívei.

Keir Starmer hazaindult Dániából, ahol még a reptéren nyilatkozva elmondta, megerősítik a rendőrséget Manchesterben, és Londonba érve rendkívüli tanácskozást tart a hatóságok illetékeseivel.

(BBC)