Lázár János arra utalt, akár a pedofilok fizikai kasztrálása is jöhet

Szigoríthat a Fidesz a pedofilokra vonatkozó büntetésen, derült ki Lázár János miniszter vásárosnaményi fórumán. A minisztert Adorján Béla Jobbik-elnök kérdezte arról, képviselőként megszavazza-e a Jobbik határozati javaslatát arról, hogy a Büntető törvénykönyv szigorításával tegyék lehetővé a pedofilok kémiai kasztrálását. Adorján arra hivatkozott, hogy a szakértők szerint ahol ezt bevezették, ott a visszaesők aránya 43-ról 3 százalékra csökkent.

Lázár János erre azt mondta, a gyereket abuzálókra is halálbüntetést szabna ki, de miután uniós tagként ezt nem lehet megtenni, a pedofilok esetében az ezt követő két legsúlyosabb büntetés jöhet szóba, mint a tényleges életfogytiglan vagy a kémiai kasztrálás.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár azt mondta, “vagy magam is benyújtom, vagy ha miniszterként nem tudok javaslatot benyújtani, megszavazom a Jobbik javaslatát.”

Hozzátette, hogy Kocsis Mátéval megegyeztek abban, hogy ők is beadnak egy ilyen javaslatot. Egyelőre több változat van, azt nyújtják majd be, ami a leghatékonyabb, és valóban leviszi a százalékos elkövetési arány lehetőségét. Arról nem beszélt, hogy milyen verziókban gondolkodnak, de közölte, a legdurvább büntetés pártján állnak.

Lázárt a jobbikos határozati javaslatról kérdezték, de a Mi Hazánknak egy törvénymódosítója van bent, ami ugyanezt célozza.