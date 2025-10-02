Lázár János fórumán egy perc néma csenddel emlékeztek Szabó Zsolt volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra

Egy perc néma csenddel emlékeztek Lázár János vásárosnaményi fórumának végén az öngyilkosságot elkövetett Szabó Zsolt rendőralezredesről. A megemlékezést egy volt rendőr kérte. Lázár János belement, egy csavarral: azt mondta, azokról a rendőrökről is emlékezzenek meg, “akiket az elmúlt időszakban veszítettünk el Magyarországon.”

Lázár a megemlékezés közben Fotó: Lázár János/Youtube

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány szeptember 20-án lett öngyilkos. Márki-Zay Péter polgármester egyértelmű összefüggést látott azzal, hogy Szabóról nem sokkal korábban egy lejárató cikk jelent meg a Lázár Jánoshoz több szálon kötődő Promenád24-en. A cikkben keményen Szabó szemére vetették, hogy nem akadályozta meg a szintén Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászház elé szervezett rajzversenyt.

Márki-Zay Lázár Jánost is okolta a történtekért, amit a miniszter visszautasított. A múlt heti soproni fórumán pedig arról beszélt, nem adott utasítást a lapnak, tagadta, hogy bármi köze lenne a Promenád24-hez, és arról beszélt, a vizsgálat szerint magánéleti okok vezettek Szabó öngyilkosságához.

A 444-nek azt mondta, „remélem, hogy a magyar rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy rendőri vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz. Ez kizárt dolog, ezt elfelejtheti.