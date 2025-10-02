Leó pápának nem tetszik, hogy vannak, akik kamunak tartják a klímaváltozást

A klímaváltozásról beszélve XIV. Leó pápa keményen kritizálta azokat, akik „kigúnyolják” a globális felmelegedés ellen cselekvőket – írja a BBC. Erről épp azután beszélt, hogy Donald Trump elnök a múlt hónapban átverésnek nevezte a klímaváltozást. A pápa erőteljesebb fellépést kért a világ polgáraitól a klímaváltozás ellen, mivel szerinte nincs helye a közönynek, a beletörődésnek.

A beszéd a Ferenc pápa legfontosabb enciklikájanak, a Laudato Si' megjelenésének tizedik évfordulóján hangzott el szerdán. Ebben Ferenc pápa az éghajlatváltozásról és az egyház szerepéről értekezett, sok klímakutató fontos alapműként kezeli a dokumentumot.

Két hete Trump a New York-i ENSZ közgyűlésén „a világ ellen valaha elkövetett legnagyobb átverésnek” nevezte a klímamozgalmat, majd elutasította a megújuló energiaforrások használatát. „A szénlábnyom egy átverés, amelyet gonosz szándékú emberek találtak ki, és a teljes pusztulás útján haladnak” – mondta.

Leó pápa ezzel szemben most arról beszélt, hogy az embereknek nagyobb nyomást kell helyezniük a politikusaikra. „Isten meg fogja kérdezni tőlünk, hogy műveltük-e és gondoskodtunk-e a világról, amelyet mindenki javára és a jövő generációi számára teremtett, és hogy gondoskodtunk-e testvéreinkről. Mi lesz a válaszunk, kedves barátaim?”