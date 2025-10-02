Majdnem megkezdte karrierje 38. idényét az 53 éves Jaromir Jagr jéghokis

Jaromir Jágr 2024-ben, a Pissburgh Penguins ünnepségén, amikor visszavonultatták a mezét. Fotó: JUSTIN BERL/Getty Images via AFP

Update: Elnézést az olvasóktól, mert azt hittem, hogy egy rövid, tényközlő sporthírt plusz ellenőrzés nélkül el lehet hinni a kormánysajtónak. Hát nem. A hírt, hogy Jágr a 38. idényében is pályára lépett, a Nemzeti Sportból vettem át. Hibáztam. Mint kiderült, a hír hamis, Jágr ugyanis valóban bemelegített, de nem érezte tökéletesnek a lábát és végül nem játszott ma. Az olvasóktól elnézést kérek.

A cseh hokibajnokság 10. fordulójára meggyógyult izomsérüléséből Jaromir Jagr, az 53 éves hokilegenda, aki így pályára tudott lépni, karrierjének 38. idényében is. A ’72-es születésű Jágr 16 évesen, 1988-ban játszotta első bajnokiját, naná, hogy a Kladnóban, amit később, az NHL-ben játszó világsztárként meg is vásárolt a családja.

Az itt még csak 52 éves Jágr Penguins-mezben Fotó: JUSTIN BERL/Getty Images via AFP

Az NHL-be a Pittsburgh Penguins draftolta, a következő két évben meg is nyerték a Stanlyey kupát, Jágr utána játszott még a Washington Capitals, a New York Rangers, a Philadelphia Flyers, a Dallas Stars, a Boston Bruins, a New Jersey Devils, a Florida Panthers és a Calgary Flames színeiben is. 2018-ban tért haza Csehországba, a Kladnóba. Mint tulajdonos, amikor egészséges, a csapat hazai meccsein szokott játszani. Tavaly is összehozott 39 meccsen 5 gólt és 11 asszisztot.

