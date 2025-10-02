Minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt L. Simon Lászlót

FILM
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Én még nem láttam az alkotást, de a hírek szerint szinte minden olyan jelenetet kivágtak, amelyeknél költséges utómunkára, VFX-re lett volna szükség. Így azt a jelenetet is, amikor egy nyílzáporban meghalok, pedig még a kaszkadőröktől is dicséretet kaptam” hívta fel a figyelmet a tatárjárásról készült, zaklatott sorsú filmre L. Simon László, a Fidesz kultúrpolitikusa. Azt nem tudni, hogyan került be a stábba, de ezek szerint hiába alakíthatott hatalmasat a kapunál kiabáló ember tragikus szerepében, ezt a nézők sosem láthatják.

L. Simon Lászlót lenyilazzák
Fotó: L. Simon László/Facebook

Pedig az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót a Nemzeti Filmintézet rengeteg pénzzel támogatta. Adott már forgatókönyv-fejlesztésre is 8,4 millió forintot, aztán gyártás-előkészítésre 44,9 milliót. A gyártásra 2,5 milliárd forint ment, így az összköltségvetés a nemzetközi partnerek hozzájárulását és az adókedvezményt is figyelembe véve elérte a 10 millió dollárt, vagyis a 3,7 milliárd forintot, ezzel a valaha gyártott öt legdrágább magyar film egyike lehet. A nagy mű 2023 decembere helyett idén október 2-án került a mozikba.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
FILM 1242 - A Nyugat kapujában csúszás kevin spacey ray stevenson takács judit Sipos Kornél l simon lászló soós péter Farkas Dóra nfi nemzeti filmintézet támogatás Farkas Zsigmond lajos tamás
Kapcsolódó cikkek

L. Simon Lászlót lelőtték a tatárok Esztergomnál

Nagyot alakíthatott a volt államtitkár a tatárjárásról szóló filmben, de sajnos végül kivágták a jelenetét.

Czinkóczi Sándor
FILM

Kevin Spacey „ma született bárányként” hagyta el a bíróságot, de semmi garancia arra, hogy visszatérhet Hollywoodba

Győzelme a bíróságon nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nagy stúdiók is újra a keblükre ölelik a színészt, akit felmentettek a szexuális zaklatás vádja alól.

Mészáros Juli
külföld

Mi sem természetesebb a NER-ben, hogy a Fidesz-frakció ülésére meghívják a közpénzosztó Filmintézet vezetőjét

És vele együtt tavaly és idén megjelennek a pártnak annyira kedves filmek készítői is.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Koncz Gábor kapta a Kossuth-nagydíjat, a Fidesz-frakcióülésen vendégeskedő filmes közpénzosztó Lajos Tamást is díjazták

„Nagyszerű emberek, rendkívüli teljesítmények!” – ahogy állítólag Orbán Viktor írta egy zárt Facebook-csoportban.

Benics Márk
KULTÚRA