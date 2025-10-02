„Na és ha vannak rabszolgáik? Annyit fizetnek, hogy hajlandó vagyok félrenézni.”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szeptember 26. és október 9. között Szaúd-Arábiában, az első Rijádi Humorfesztiválon gyűltek össze a világ legismertebb stand-up komikusai.

Dave Chappelle, Louis CK, Bill Burr, Kevin Hart, Whitney Cummings, Pete Davidson, Jack Whitehall, Aziz Ansari, Jo Koy – csak néhány a műfaj nagy nevei közül, akik fellépnek a fesztiválon.

A kritikusok szerint az esemény a bűnök tisztára mosásának mintapéldája: a szaúdi rezsim így próbálja elterelni a figyelmet a szólásszabadság elnyomásáról és a hírhedt emberi jogi problémákról.

A fesztivál plakátja Fotó: Riyadh Comedy Festival

A Rijádi Humorfesztivál az első ilyen jellegű rendezvény Szaúd-Arábiában, a szervezők szerint ez a „világ legnagyobb stand-up fesztiválja”. A program a „Vision 2030”, Mohammed bin Szalmán koronaherceg nagyszabású kampányának része, ahogy a 2034-es labdarúgó-világbajnokság is. A cél, hogy Szaúd-Arábia ne brutális olajállamnak, hanem vonzó kulturális és kereskedelmi központnak tűnjön.

A Guardian cikke szerint az eseményt az állami hátterű rendezvényszervező cég, a Sela, valamint a Királyság Szórakoztatási Hatósága szervezi, utóbbit Turki al-Sheikh királyi tanácsadó vezeti. Róla azt érdemes tudni, hogy emberi jogi visszaélésekkel vádolják, többek között azzal, hogy letartóztattatja azokat, akik a közösségi médiában bírálni merik.

A fesztivál időzítése sem a legjobb: 7 éve, október 2-án gyilkolták meg a királysággal és bin Szalmánnal kritikus újságírót, Dzsamál Hasogdzsit. Idén júniusban pedig a Human Rights Watch jogvédő szervezet arról számolt be, hogy a szaúdi rezsim kivégzett egy korrupciós ügyekkel foglalkozó újságírót, akit terrorizmussal és az állam stabilitásának veszélyeztetésével vádoltak meg.

Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg és miniszterelnök 2022. szeptember 27-én Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

„A bűnök tisztára mosása egyre erősebb elnyomás közepette zajlik” – mondta Joey Shea, a Human Rights Watch kutatója. A szervezet a közleményében úgy fogalmazott: a fesztivál célja a szaúdi vezetés hírhedt visszaéléseinek kozmetikázása, miközben az országban fokozódik a szólásszabadság korlátozása. „A résztvevőknek nem szabadna hozzájárulniuk a szaúdi rezsim hírnevének tisztára mosásához, a fesztivált arra kellene felhasználniuk, hogy nyilvánosan felszólítsák a hatóságokat az igazságtalanul fogva tartott ellenzékiek, újságírók és emberi jogi aktivisták szabadon bocsátására” – írták.

Nemcsak jogvédők, saját kollégáik is támadták a fellépőket. Marc Maron például úgy fogalmazott: „Ugyanaz az ember fizeti ki őket, aki megbízást adott, hogy fűrésszel feldarabolják és bőröndbe rejtsék Dzsamál Hasogdzsit.” A Tires sorozatból ismert Shane Gillis szintén visszautasított egy jelentős ajánlatot, részben Szaúd-Arábiának a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokban betöltött – feltételezett – szerepe miatt. David Cross, Az ítélet: család és a Mr. Show sztárja nyílt levélben szólt be a fesztivál résztvevőinek:

„Mélységesen csalódtam és undorodom ettől az egész gusztustalan történettől. Azok, akiket tisztelek és nagyra tartok, hogyan legitimálhatják ezt a totalitárius rendszert? Miért? Egy negyedik házért? Egy jachtért? Még több cipőért?”

Jim Jefferies podcastban reagált a fesztivált érő kritikákra. Azt mondta, tudomása van arról, hogy egy riportert megölt a kormány, amit sajnálatosnak tart, de ez nem ok a részvétel lemondására. Majd közölte, hogy a „nagyobb jó” érdekében viszi el provokatív anyagait a szaúdi közönséghez. Megszólalása után eltávolították a fesztivál programjából, képviselői pedig nem reagáltak a változással kapcsolatos megkeresésekre.

David Cross Fotó: ROBIN MARCHANT/Getty Images via AFP

Van az a pénz, amiért nem olyan fontos a szólásszabadság

A fő fellépők láthatóan nem különösebben aggódnak a kritikák vagy az állítólagos visszaélések miatt, több humorista nyíltan elismerte, hogy a pénzért hajlandó figyelmen kívül hagyni erkölcsi aggályait. Tim Dillon például ezt mondta:

„Na és ha vannak rabszolgáik? Annyit fizetnek, hogy hajlandó vagyok félrenézni.”