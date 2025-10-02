„Na és ha vannak rabszolgáik? Annyit fizetnek, hogy hajlandó vagyok félrenézni”

  • Szeptember 26. és október 9. között Szaúd-Arábiában, az első Rijádi Humorfesztiválon gyűltek össze a világ legismertebb stand-up komikusai.
  • Dave Chappelle, Louis CK, Bill Burr, Kevin Hart, Whitney Cummings, Pete Davidson, Jack Whitehall, Aziz Ansari, Jo Koy – csak néhány a műfaj nagy nevei közül, akik fellépnek a fesztiválon.
  • A kritikusok szerint az esemény a bűnök tisztára mosásának mintapéldája: a szaúdi rezsim így próbálja elterelni a figyelmet a szólásszabadság elnyomásáról és a hírhedt emberi jogi problémákról.
A fesztivál plakátja
Fotó: Riyadh Comedy Festival

A Rijádi Humorfesztivál az első ilyen jellegű rendezvény Szaúd-Arábiában, a szervezők szerint ez a „világ legnagyobb stand-up fesztiválja”. A program a „Vision 2030”, Mohammed bin Szalmán koronaherceg nagyszabású kampányának része, ahogy a 2034-es labdarúgó-világbajnokság is. A cél, hogy Szaúd-Arábia ne brutális olajállamnak, hanem vonzó kulturális és kereskedelmi központnak tűnjön.

A Guardian cikke szerint az eseményt az állami hátterű rendezvényszervező cég, a Sela, valamint a Királyság Szórakoztatási Hatósága szervezi, utóbbit Turki al-Sheikh királyi tanácsadó vezeti. Róla azt érdemes tudni, hogy emberi jogi visszaélésekkel vádolják, többek között azzal, hogy letartóztattatja azokat, akik a közösségi médiában bírálni merik.

A fesztivál időzítése sem a legjobb: 7 éve, október 2-án gyilkolták meg a királysággal és bin Szalmánnal kritikus újságírót, Dzsamál Hasogdzsit. Idén júniusban pedig a Human Rights Watch jogvédő szervezet arról számolt be, hogy a szaúdi rezsim kivégzett egy korrupciós ügyekkel foglalkozó újságírót, akit terrorizmussal és az állam stabilitásának veszélyeztetésével vádoltak meg.

Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg és miniszterelnök 2022. szeptember 27-én
Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

„A bűnök tisztára mosása egyre erősebb elnyomás közepette zajlik” – mondta Joey Shea, a Human Rights Watch kutatója. A szervezet a közleményében úgy fogalmazott: a fesztivál célja a szaúdi vezetés hírhedt visszaéléseinek kozmetikázása, miközben az országban fokozódik a szólásszabadság korlátozása. „A résztvevőknek nem szabadna hozzájárulniuk a szaúdi rezsim hírnevének tisztára mosásához, a fesztivált arra kellene felhasználniuk, hogy nyilvánosan felszólítsák a hatóságokat az igazságtalanul fogva tartott ellenzékiek, újságírók és emberi jogi aktivisták szabadon bocsátására” – írták.

Nemcsak jogvédők, saját kollégáik is támadták a fellépőket. Marc Maron például úgy fogalmazott: „Ugyanaz az ember fizeti ki őket, aki megbízást adott, hogy fűrésszel feldarabolják és bőröndbe rejtsék Dzsamál Hasogdzsit.” A Tires sorozatból ismert Shane Gillis szintén visszautasított egy jelentős ajánlatot, részben Szaúd-Arábiának a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokban betöltött – feltételezett – szerepe miatt. David Cross, Az ítélet: család és a Mr. Show sztárja nyílt levélben szólt be a fesztivál résztvevőinek:

„Mélységesen csalódtam és undorodom ettől az egész gusztustalan történettől. Azok, akiket tisztelek és nagyra tartok, hogyan legitimálhatják ezt a totalitárius rendszert? Miért? Egy negyedik házért? Egy jachtért? Még több cipőért?”

Jim Jefferies podcastban reagált a fesztivált érő kritikákra. Azt mondta, tudomása van arról, hogy egy riportert megölt a kormány, amit sajnálatosnak tart, de ez nem ok a részvétel lemondására. Majd közölte, hogy a „nagyobb jó” érdekében viszi el provokatív anyagait a szaúdi közönséghez. Megszólalása után eltávolították a fesztivál programjából, képviselői pedig nem reagáltak a változással kapcsolatos megkeresésekre.

David Cross
Fotó: ROBIN MARCHANT/Getty Images via AFP

Van az a pénz, amiért nem olyan fontos a szólásszabadság

A fő fellépők láthatóan nem különösebben aggódnak a kritikák vagy az állítólagos visszaélések miatt, több humorista nyíltan elismerte, hogy a pénzért hajlandó figyelmen kívül hagyni erkölcsi aggályait. Tim Dillon például ezt mondta:

„Na és ha vannak rabszolgáik? Annyit fizetnek, hogy hajlandó vagyok félrenézni.”

külföld vision 2030 Mohammed bin Szalman Rijádi Humor Fesztivál stand up louis ck humorista Whitney Cummings human rights watch Jack Whitehall pete davidson szolásszabadság Dave Chappelle szaúd-arábia Bill Burr stand-up comedy emberi jogok Aziz Ansari kevin hart Jo Koy
