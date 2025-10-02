Bródy János szerint nem lehet tovább a társadalom valóságérzését elkábítani úgy, ahogy eddig

„Felnőtt egy új korosztály, amelyiknek már az eszmélése óta ugyanúgy nevezik a miniszterelnököt. A fiatalok arra az indulatra, magatartásformára, arra a közbeszédre reagálnak, amit a sok százmilliárd forint állami pénzből fenntartott közmédia és mindenféle egyéb csatorna sugároz feléjük. Ezt látják, ez a jelenleg létező világ számukra, és ez az, ami baromira nem tetszik nekik, nem akarják elfogadni” – mondta a HVG-nek adott interjújában a „mocskosfidesz”-jelenségről Bródy János.

A 79 éves zenészt új albumának megjelenése kapcsán kérdezte a lap, de szóba ejtették a nyár több fesztiválján is előforduló tömegjelenséget, a Mocskos Fidesz Summert. Bródy szerint bármi is lesz a fél év múlva esedékes választások eredménye, korszakhatárhoz érkeztünk. „Akármilyen kormány alakul, annak konszolidálnia kell ezt a rendkívül fragmentált, a testvérharcos, turáni átokba újra belegabalyodott népességet. Egyébként a korszakhatárt a technikai evolúció is jelzi: egy másik korba értünk, amikor azokkal az információs csatornákkal, amikkel eddig működött a közbeszéd, valószínűleg már nem lehet tovább a társadalom valóságérzését elkábítani” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte ki kezdte a gyűlöletbeszédet az országban, azt mondta, egyre többen érzik úgy, hogy a kormányzat bűnteleneket vádol és bűnösöket védelmez. „A polgári demokráciák alapvetése, a hatalommegosztás nem működik. A függetlennek mondott állami intézményekben megint egy pártállami ideológia érvényesül, ahol mindent a pártközpontból irányítanak. Megállítani csak úgy lehet, ha a választók többsége határozottan kinyilvánítja, hogy ez így nem mehet tovább.”