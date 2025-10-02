Rekordhideg volt kedd reggel, -3,2 fokot mértek Zabaron

Nem volt még ilyen hideg ezen az őszön az Időkép szerint, az észak-magyarországi Zabaron mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, -3,2 fokot. A második helyen az ország földrajzi középpontja, Pusztavacs áll -2,7 fokkal, utána a Szécsény melletti Patvarc -2,5 fokkal.

Péntek és szombat hajnalban elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében lehetnek újabb fagyok, akár újabb szezonrekord is dőlhet a portál szerint. Télikabátos idő van, mi tagadás, a nyári melegben Magyarország leghidegebb pontjára látogató Ács Dániék is biztosan visszasírják a rövidnadrágos szezont!