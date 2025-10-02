Tippeljen, hány százmilliószor mentek le a Magyar Péterről AI-val készített lejárató videók!

Az elmúlt három hónapban összesen 650 milliószor játszották le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által mesterséges intelligenciával készített lejárató videókat – írta meg a Telex. A mozgalmat a megafonos, exbalettos Apáti Bence alapította tavaly novemberben, július óta pedig kikerülhetetlenné váltak a mozgalom agyonhirdetett Magyar Pétert kifigurázó AI-videói.

Ilyesmiket gyárt a mozgalom.
Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom/Facebook

A lap szerint a YouTube-on nagyjából 150 milliószor, a Facebook-on 241 milliószor, az összes platformon terjesztett rövid, reel-videók pedig további 259,5 milliószor futottak le az elmúlt három hónapban. A valós szám még ennél is nagyobb lehet, mert a YouTube több videónál is csak annyit írt, hogy 10 millió felett van a lejátszások száma.

Az összes platformon elhirdetett összeg nagyjából 643 millió forint körül volt. Arról nem tudni, hogy magukat a videókat mennyibe került elkészíteni, a lap viszont emlékeztet, hogy a hasonló minőségű, haldokló magyar katonákat és koporsókat ábrázoló videót a Miniszterelnöki Kabinetiroda 21 millió forintért rendelte meg a Balásy Gyula-féle Lounge Desing Kft.-től.

A mozgalom egyéb, nem hirdetett videóin a milliós megtekintésű, megfuttatott videókkal szemben alig pár ezer megtekintés van. Eszerint alapvetően nem nagy az érdeklődés a lejárató anyagok felé, hirdetéssel viszont sokszor ezerszeres megtekintést lehet elérni az organikushoz képest.

Ha a Facebook képes lesz betartani a szabályait, ennek a dömpingnek lassan vége lehet. Mint írtuk, egy uniós rendelet hatályba lépése miatt a Google és a Facebookot üzemeltető Meta is úgy döntött, hogy inkább teljesen betiltja a politikai hirdetéseket. A Meta döntése komoly hatással lehet a magyar belpolitikára, hiszen a Fidesz és a Tisza Párt is aktívan használja a Facebookot.

A 2024-es EP-választás előtt a lakosságszámhoz viszonyítva toronymagasan Magyarországon költötték a legtöbbet politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre. Az átmenet azonban egyelőre nem zökkenőmentes, továbbra is jelennek meg politikai hirdetések a platformon.

Frissítés: kevéssel cikkünk megjelenése után írta meg a Lakmusz, hogy a Megafon tulajdonosa megvette Apáti Bencétől a százmilliókért hirdető Nemzeti Ellenállás Mozgalmat.

