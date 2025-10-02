Trump a demokrata vezetésű államokon áll bosszút a kormányzat leállításáért

26 milliárd dollár kifizetését állította le a demokrata vezetésű államokban Donald Trump kormánya szerdán, írja a Reuters. A döntéssel Trumpék a demokraták ellen fordítják a kormányzat leállását, miután a demokraták kedd éjfélig nem voltak hajlandók megszavazni a költségvetést.

A legnagyobb ütést New York kapja, 18 milliárdtól esnek el, ami egy nagyobb közlekedési projektre ment volna. De forrás nélkül maradnak 16 demokrata vezetésű államban a zöldenergia-projektek is.

Ha ez így folytatódik, a Fehér Ház szerint két napon belül megkezdődnek az amerikai szövetségi alkalmazottak tömeges elbocsátásai. A várakozások szerint a mostani leállás nagyobb lesz, mint a 2018-as volt, mivel akkor a költségvetés egy részét sikerült elfogadni. A becslések szerint a szövetségi alkalmazottak nagyjából negyven százalékát, mintegy 750 ezer embert küldhetnek ideiglenes szabadságra.

Egyelőre nem sok jel utal arra, hogy a két oldal hajlandó lenne kiegyezni egymással a költségvetésről. A republikánusok a demokratákra mutogatnak, azok azonban az egészségügyi támogatások megvédéséhez kötik szavazataikat.