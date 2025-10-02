Ukrán szószóló a magyar parlamentben: Olyan, mintha egyes politikusok elfelejtették volna, hogy ki az agresszor és ki az áldozat

„Itt egy kém, ott egy drón, amott pedig üzengetés az X-en. Hová vezet és kinek jó ez?” – mondta felszólalásában Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló a parlament csütörtöki ülésén. Grexa azzal kezdte a beszédét, hogy szívesebben beszélt volna az elmúlt időszak ukrán-magyar eredményeiről. „De nem tudok akkor, amikor ellepi a híradásokat és a tudatunkat a sok negatív szenzáció-vadász, érdekalapú hír és politikai megszólalás” – fogalmazott.

Majd ezt mondta: „Olyan, mintha egyes politikusok és megmondó emberek elfelejtették volna, hogy ebben az átkozott háborúban ki az agresszor és ki az áldozat.”

Grexa Liliána az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és 2022 óta ő az ukrán nemzetiségi szószóló a parlamentben.