500 milliárdos emelést, szuperkórházakat, rövidebb várólistákat ígér az egészségügynek Magyar Péter

Legalább évi 500 milliárd forintos költségvetési emelést, hét régiós szuperkórházat, vidéki fejlesztéseket és jóval rövidebb várólistákat ígér az állami egészségügynek Magyar Péter, ha a Tisza jövőre kormányt tud alakítani.

Magyar erről a Tisza Párt pénteki egészségpolitikai konferenciájának felvezetőjében beszélt, ahol azt is bejelentette, hogy visszaállítanák az önálló egészségügyi minisztériumot. Ennek vezetésében a Tisza elnöke Hegedűs Zsolt főorvosnak szán vezető szerepet, őt kérte fel arra, hogy november végéig véglegesítse a vezető csapatot. Ez alapján valószínűnek tűnik, hogy a nyári vitákban időnként várakozás alatt szereplő Kulja András némileg a háttérbe szorul, és az egészségügyi kérdésekben Hegedűs lesz a Tisza első számú arca a kampányban.

Kulja András, Magyar Péter, Hegedűs Zsolt és Mágori Krisztina egy júliusi rendezvényen. Forrás: ATV/Youtube

„A rendszer és a bizalom újraépítése – Út az egészséges Magyarországhoz” című, Magyar Péter oldalán online is közvetített Tisza-konferencia nyitóelőadásában a pártelnök azt ígérte, hogy az egész ellátórendszert fejlesztik, létrehoznak hét régiós szuperkórházat, javítják a nővér-orvos arányt, és az orvos- és ápolóhiány kezelésére a külföldi szakemberek hazacsábításán túl az orvos- és ápolóképzés kibővítésével és az erre fordított költségvetési források jelentős emelésével is tesznek lépéseket.

„Transzparencia, őszinteség és emberség. Ezek fogják a TISZA-kormány alatt jellemezni az egészségügyet. 2027 végére a jelenleg 5-6 éves kórházi várólistákat jobb szervezéssel, a humánerőforrás bővítésével és a külföldre távozott orvosok és ápolók hazacsábításával maximum hat hónaposra rövidítjük”

- mondta Magyar, és azt hangsúlyozta, hogy ők „nem az oligarchák magánegészségügyi beruházásait” fogják tízmilliárdokkal támogatni, hanem a kisebb vidéki kórházakat akarják fejleszteni, „például Fehérgyarmaton, Mátészalkán,

Keszthelyen, vagy éppen Hévízen”.

„2030-ra a lesajnált, kivéreztetett és Orbán Viktorék által szándékosan lezüllesztett állami egészségügy az egyik magyar sikerágazat lesz. Önálló Egészségügyi Minisztériumot hozunk létre, és együttműködünk a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel. Komolyan vesszük a betegközpontúságot és fejlesztjük a digitális egészségügyet” - ígérte.