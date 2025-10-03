A magyar rendőrség megszülte a Világ Legmegfontoltabban Megírt Levelét, aminek minden egyes szavára két és fél napot szántak

Még július 2-án kérdezte meg Tordai Bence a rendőrségtől, „hogy mégis hogy áll a magyar történelem legnagyobb bankrablása, az MNB alapítványai ügyében indított nyomozás”. Hamar munka ritkán jó, gondolták a márciusban kirobbant jegybanki alapítványi botrányt vizsgáló hatóságnál, ugyanis csak 93 nap elteltével, ma kapott választ, derül ki az ellenzéki politikus Facebook-posztjából.

A három hónapig tartó válaszadásra a rendőrség valószínűleg a legjobb embereit állította rá, akik váltott műszakban dolgoztak a problémán. Ennek aztán meg is lett az eredménye, legalábbis valószínűleg a világtörténelem egyik legalaposabban megfontolt levele született meg, ha az egy szóra fordított időt vesszük alapul. A nyomozás állásáról 93 nap után megküldött levél tartalmi része ugyanis egyetlen mondatból áll. Igaz, az egy hosszú, 38 szóból álló mondat, aminek a művészi értékéből az sem von le sokat, hogy abból az első 15 szó Tordai levelére utal, illetve hogy a 38 szóban van három-három „a” és „és”.

Gyors fejszámolással kijön, hogy a magyar rendőrségnek ezzel sikerült megírnia egy olyan levelet, amely minden egyes szavára nagyjából két és fél napnyi munkavégzés jutott (a Varázshegy Thomas Manntól nagyjából 300 ezer szó, ami ilyen tempóban körülbelül 2000 év alatt készült volna el). A siker értékét növeli, hogy ezt az egyetlen mondatot is sikerült úgy leírniuk, hogy abban semmilyen érdemi információ nincs. Íme, a történelmi mű megszólítás és egyéb formai kellékek nélkül:

„Ezúton tájékoztatom hivatkozva a 2025. július 02. napján e-mail útján benyújtott panaszával és észrevételével kapcsolatban, hogy a fenti számú nyomozás folyamatban van, a nyomozó hatóság folyamatosan adatokat és okiratokat szerez be, és azok elemzését végzi, illetve tanúkihallgatást folytat.”