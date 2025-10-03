Az Orbán-kormányok korábbi egészségügyi szakpolitikusa is a Tiszához igazolt

A Tisza Párt pénteki egészségpolitikai konferenciáján Orbánék korábbi vezető egészségügyi szakpolitikusa, Gilly Gyula is felszólalt. A Válasz Online azt írta, eddig főként Kulja András és Hegedűs Zsolt szerepelt a párt arcaként egészségügyi kérdésekben, de a szakmai munkát a háttérben hónapok óta Gilly Gyula fogja össze.

Az orvos végzettségű Gilly Magyar Péter elődje volt a Diákhitel Központ élén, ő alakította és szervezte meg Magyarországon a diákhitel rendszerét.

A lap szerint a Fidesznek különösen nehéz lesz a baloldali címkét ráragasztania, a rendszerváltás előtt még egyetemistaként oroszlánrésze volt abban, hogy a Semmelweis Egyetemen (akkor SOTE) 1988-ban az országban először megszüntették a marxizmus-leninizmus és az orosz nyelv kötelező tanítását.

A Tisza Párt egészségügyi konferenciájának résztvevői.
Fotó: Magyar Péter/Facebook

Gilly

  • háziorvos szakvizsgával is rendelkezik,
  • a London School of Economics egészségügyi szervezői mesterkurzusán szerzett menedzserismereteket,
  • ő volt az ötletadója a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjának,
  • részt vett az OTP Országos Egészségpénztárának létrehozásában,
  • segített a magánlaborok országos hálózatának megszervezésében,
  • sőt, az Emberi Erőforrások Minisztériumában is dolgozott a felsőoktatásért felelős államtitkár politikai főtanácsadójaként.

Feladatkörébe az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátások tartoznak.

Magyar Péter a rendezvényen bejelentette, hogy visszaállítanák az önálló egészségügyi minisztériumot. Ennek vezetésében a Tisza elnöke Hegedűs Zsolt főorvosnak szán vezető szerepet, őt kérte fel arra, hogy november végéig véglegesítse a vezető csapatot. A pártelnök azt is ígérte, hogy az egész ellátórendszert fejlesztik, létrehoznak hét régiós szuperkórházat, javítják a nővér-orvos arányt, és az orvos- és ápolóhiány kezelésére a külföldi szakemberek hazacsábításán túl az orvos- és ápolóképzés kibővítésével és az erre fordított költségvetési források jelentős emelésével is tesznek lépéseket.

