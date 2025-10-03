Csillagháború újratöltve: NATO-tagállamok műholdjaira is rárepült Oroszország

Oroszország rendszeresen megpróbálja zavarni a brit katonai műholdakat, mondta az Egyesült Királyság Űrparancsnokságának vezetője. Paul Tedman vezérőrnagy azt nyilatkozta, hogy az orosz erők most már heti gyakorisággal próbálják meg „aktívan megzavarni a brit katonai tevékenységeket”, és szorosan figyelemmel kísérik az ország űreszközeit. „Azt látjuk, hogy az oroszok viszonylag folyamatosan zavarják a műholdainkat”.

Az Egyesült Királyság hat dedikált katonai műholdat üzemeltet kommunikációra és megfigyelésre, amelyek Tedman vezérőrnagy szerint zavarásgátló technológiával vannak felszerelve, írja a Bloomberg. „Olyan hasznos rakomány van a fedélzetükön, amely látja a műholdjainkat, és megpróbálnak információkat gyűjteni tőlük.”

Az űrből származó zavarás veszélye nem korlátozódik az Egyesült Királyságra.

Szeptemberben Boris Pistorius német védelmi miniszter elárulta, hogy Oroszország két, a német hadsereg által használt Intelsat műholdat követett nyomon.

„Zavarhatják, elvakíthatják, manipulálhatják vagy kinetikusan megzavarhatják a műholdakat” – idézi a Bloomberg a miniszter egy berlini űrkonferencián elmondott beszédét.

A növekvő nemzetközi feszültségekre válaszul az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a múlt hónapban végrehajtotta első összehangolt műhold-manőverét az űrben. Szeptember 4. és 12. között egy amerikai műholdat helyeztek át pályára, hogy megvizsgáljanak egy brit műholdat, és megerősítsék annak megfelelő működését. A teszt az Olympic Defender hadművelet része volt, amely célja a műholdvédelem és -ellenálló képesség javítása.

A Bloomberg felidézi, hogy az űrben tapasztalható eszkaláció az Oroszországgal fennálló feszültségek folyamatos növekedése idején következik be. Yvette Cooper, az Egyesült Királyság külügyminisztere a múlt héten azt mondta, hogy Nagy-Britannia „készen áll a cselekvésre”, miután Donald Trump nyilvánosan sürgette a NATO-szövetségeseit, hogy lőjék le a behatoló orosz repülőgépeket.



